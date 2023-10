Laureaten Kunstacademie Art’Iz gehuldigd met Izegemse stadsprijs en voor het eerst ook Rotaryprijs uitgereikt

Dit weekend vielen een reeks leerlingen van de Izegemse Kunstacademie Art’Iz in de prijzen. Elias Mulier en Leonard Vercaempst werden bekroond met de stadsprijs Octave Sintobin die uitgereikt werd door schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA).

“Elias Mulier werd als laureaat voorgedragen voor het behaalde resultaat voor slagwerk (muziek klassiek) en Leonard Vercaempst voor saxofoon (muziek klassiek). De stadsprijs Octave Sintobin waaraan een geldprijs van 450 euro is verbonden, wordt jaarlijks uitgereikt. Het komt niet vaak voor dat er meer dan één laureaat is voor deze stadsprijs. Het toont nog maar eens aan hoeveel artistiek talent in de Kunstacademie aanwezig is”, zegt schepen Kurt Himpe.

Rotaryprijs

Voor de eerste keer huldigde ook de Izegemse Rotaryclub een aantal leerlingen. “De jaarlijkse stadsprijs is alleen bedoeld voor de laureaten van het domein muziek klassiek en de Rotaryclub kwam met het mooie voorstel om ook een prijs te geven aan leerlingen uit de andere domeinen die de Kunstacademie aanbiedt”, verduidelijkt directeur Wim Belaen. “De Rotaryclub schonk 1.200 euro, te verdelen onder de laureaten bij muziek jazz-pop-rock, beeldende kunst en woordkunst-drama. Dit jaar werd dat bedrag verdeeld onder twee laureaten beeldende kunst en vijf laureaten jazz-pop-rock. Voor beeld gaat het om Kurt Godderis en Bram Vandamme, voor jazz-pop-rock om Merijn Vandeputte, Lore De Backer, Hannes Vanlerberghe, Marie Leterme en Jarne Delaere.”

Voorzitter Nicolas Douchy (rechts op de foto) reikte de Rotaryprijs uit aan de laureaten. © foto Romy Lenoor

Er werden geen laureaten woord geselecteerd. “Er waren dit jaar veel toppers in onze afdeling. Het was een onmogelijke opgave om er iemand uit te lichten. In de toekomst zijn we van plan een woordwedstrijd voor onze afstuderende leerlingen te organiseren als deze Rotaryprijs wordt bestendigd”, aldus hoofdcoördinator Benjamin Sercu van het domein Woord.

“Alweer meer inschrijvingen en nieuw record”

De Kunstacademie Art’Iz regio Izegem tekent voor het nieuwe schooljaar alweer meer inschrijvingen op. “Dit schooljaar hebben we het hoogste aantal inschrijvingen ooit en dus een nieuw record”, bevestigt schepen Kurt Himpe. “Met 2.563 leerlingen, verspreid over initiatie en de domeinen Beeld, Muziek en Woord, is de Kunstacademie echt een bloeiende school. Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van 2014 toen de Kunstacademie opgericht werd en er 1.785 inschrijvingen waren. Een resultaat waar we zeer trots op zijn”, besluit Himpe.