Laura Lynn viert haar 15-jarig jubileum: “Ik weet niet of ik er nu nog aan zou beginnen”

Laura Lynn staat zaterdag in haar eigen Ardooie op het podium om haar 15-jarige zangcarrière te vieren. Dat feest had eigenlijk al in 2020 moeten plaatsvinden, maar door corona werd het twee keer uitgesteld. Laura Lynn is de artiestennaam van Sabrina Tack. Had ze nog een jaar gewacht, ze had haar 30-jarige carrière kunnen vieren. Want in 1993 was ze al onder haar echte naam in ‘Tien om te Zien’ te bewonderen…

“Goh, ik heb daar onlangs ook nog beelden van gezien”, zegt ze haast gegeneerd. “Ja, ik was toen echt nog op zoek naar wat ik wou doen. De zangeres van toen is helemaal niet meer te vergelijken met die van nu.”

Nochtans zijn het geen beelden om beschaamd over te zijn. Met zo’n jubileumfeest in het verschiet, moet er vooral trots zijn. Zoek maar eens een andere West-Vlaamse zangeres die tien gouden platen aan de muren heeft hangen.

Haar grootste succes blijft het nummer waarmee ze nog altijd geassocieerd wordt. Zo’n 250.000 platen zijn er intussen verkocht van Je hebt me 1.000 maal belogen. Een nummer dat Sabrina nog lang niet beu is.

“Sommige mensen willen dat niet geloven, maar ik zing dat nummer nog even graag als de eerste keer. Ik denk niet dat ik dat lied ooit beu zal worden.”

Zijn er zo nog van die nummers die er ieder concert weer bij zijn?

“Vooral de eerste hits, zoals Jij doet de wolken verdwijnen en Arrivederci Hans. Die zitten overal in de setlist. Overal waar ik kom. Zelfs al moet ik maar 20 minuten zingen. Dat zijn nummers die de mensen kennen.”

“Net zoals Willy Sommers altijd en overal Laat de zon in je hart moet zingen. Er zijn andere songs waar ik ook een nummer 1-hit mee gescoord heb en nooit meer zing, zoals Jij bent de mooiste. Geen lelijk nummer, maar het staat niet in mijn top-10.”

In 2020 zong je het nummer ‘Leef je droom’. Leef jij eigenlijk je droom?

“Ik denk van wel. Al moet ik er meteen bij zeggen dat ik eigenlijk niet zulke grote dromen heb. Voor mij is het belangrijk dat ik gezond blijf, dat ik gelukkig ben en dat ik mijn werk kan blijven uitoefenen.”

Wie is Laura Lynn? Laura Lynn is de artiestennaam van Sabrina Tack, de schlagerzangeres die op 18 juni 1976 in Ardooie geboren werd. Sabrina belandde na haar studies schoonheidszorg in de showbizzschool in Oostende. Ze stond al meer dan tien jaar onder haar geboortenaam op het podium en begon zelfs te denken aan opgeven, toen ze het in 2005, onder impuls van haar toenmalige manager Patrick Vandewattijne, probeerde als Laura Lynn. Haar debuutsingle Je hebt me 1.000 maal belogen ging meteen door het dak en de Vlaamse schlagerkoningin was geboren. Naast de vele gouden en platina platen is de geboorte van dochter Eliana, op 20 september 2012, een absoluut hoogtepunt in het leven van Sabrina Tack. Aan haar acht jaar durende relatie met zanger-accordeonist Matthias Lens, de vader van Eliana, kwam in juli 2019 een eind.

“Ik droom niet van een wereldreis of een huis in het buitenland. Ik ben nogal een huismus. Ik ben hier gelukkig. Voor mij hoeft het niet al te veel te zijn.”

Ooit droomde je van een doorbraak in Nederland en Duitsland, en van concerten in het Sportpaleis.

“Dat zal ik ooit wel gezegd hebben, maar dat zijn vluchtige uitspraken. Ik ga niet zeggen, mocht plots de deur op een kier staan in Nederland, dat ik er niet voor zou gaan. Wat Duitsland betreft, maak ik me weinig illusies. Er zit daar zoveel talent dat je al veel geluk moet hebben om er aan de bak te geraken.”

“Plus, ik spreek geen Duits. Dan zou ik eerder op Nederland mikken. Ik heb de deur daar eventjes op een kier gekregen, maar er is ook veel concurrentie en ik besefte dat ik me echt op die markt zou moeten richten. Terwijl de optredens in eigen land altijd op de eerste plaats zijn blijven komen. Nederland is momenteel dus eventjes ver weg.”

Stel je jezelf wel eens de vraag of je oud kan worden in dit beroep?

“Ja, dan denk ik altijd aan Willy Sommers. Maar dat is natuurlijk een man, hé. Da’s anders. Maar als je ziet hoe populair hij nog altijd is, dat is echt zot. Hij is altijd vriendelijk, altijd zichzelf. Dat probeer ik ook te zijn. Ik hoop mijn carrière ook nog heel wat jaartjes te kunnen voortzetten. Tijdens de coronacrisis spookte wel eens door mijn hoofd: stel dat het hier nu stopt, welke job zou ik dan uitkiezen?”

(foto PADI)

“Ik dacht eerst aan een Bed & Breakfast, later kwam ik uit bij iets met decoratie. Ik ben altijd bezig met de inrichting van mijn huis, daar hou ik me graag mee bezig. Dus bij die pistes heb ik al wel eens stilgestaan, maar dat ging vlug over. Ik ben er eigenlijk altijd blijven in geloven dat het weer goed zou komen. Zolang ik op een podium geraak, blijf ik optreden.” (lacht)

Het geheugen moet natuurlijk ook meewillen. Je moet je teksten kunnen onthouden.

“Dat wordt erger met de jaren. Zeker na corona heb ik toch wel gemerkt dat alles ver weg zat. Als ik nu een nieuw nummer heb, heb ik ook meer tijd nodig om de tekst uit het hoofd te leren.”

Als ik zestig ben, zal ik nog steeds over de liefde zingen. Misschien zelfs met kriebels in mijn buik

“Dat zijn van die kleine dingetjes waaraan je merkt dat je veroudert. Hetzelfde met de ogen. Op een ochtend keek ik op m’n gsm en zag ik maar half wat erop stond. Ik moet dus ook brillen. Je ziet dat de jaren zich stilaan laten voelen.” (lacht)

Micha Marah vertelde recent in een interview dat het tegenwoordig moeilijk is voor artiesten om hun platen gefinancierd te krijgen. Ze zei: “Zelfs Laura Lynn heeft tegenwoordig moeite.”

“Iedereen. En om een nieuwe plaat te verkopen, is het helemaal een ramp geworden. Tenzij je deel uitmaakt van de nieuwe lichting, zoals Niels Destadsbader en Camille. Die zijn immens populair. #LikeMe heeft daar heel veel toe bijgedragen. Mijn dochter is daar ook grote fan van.”

“Maar voor wie al langer meedraait, is het niet eenvoudig. Ik zing nu al zeventien jaar. Sommige mensen denken: je brengt een plaat uit en die verkoopt zichzelf. Niets van: we moeten blijven knokken en vechten, om mee te draaien, om een plaat te kunnen maken.”

“Mocht ik nu nog moeten beginnen, ik weet niet of ik mijn kans nog zou wagen. Ik zou zeker niet durven wedden dat het lukt.”

Dus moet je het nu van de optredens hebben en niet zozeer van de platenverkoop.

“Ja, maar door de crisis hebben we het ook op dat vlak zonder moeten doen. En het herpakt zich moeilijk. Ik zie nu wel dat de agenda van juni aardig vol begint te lopen. Dat is hoopgevend. Je merkt ook wel dat artiesten wiens gage wat lager ligt toch wel wat vlugger geboekt worden.”

Recent zag ik de gages van de Vlaamse artiesten online staan. Ik las dat je 2.300 euro moet kosten voor 50 minuten. Klopt dat?

“Min of meer. Er zitten daar ook variaties op. Voor seniorennamiddagen gaat er een stuk van de prijs af. Als je met live-orkest speelt, komt daar uiteraard nog flink wat bovenop. Het is niet simpel voor organisatoren, je voelt dat mensen nog wat schrik hebben.”

© CDM

“En als de organisatoren niet uit hun kosten geraken, gaan ze je niet boeken. Maar goed, deze zomer is er weer Tien om te Zien, ik hoop dat ik daar ook aan bod kan komen. We zullen zien. Alles verandert.”

“Je merkt ook dat er andere formules ontstaan. Ik word nu vaker gevraagd in restaurants. Eten, drinken en een optreden. Ik doe dat ook wel graag, ik ben graag dicht bij de mensen.”

Deze zomer ga je op tour met Luc Steeno.

“Ja, twee jaar geleden stonden we samen in de show van Jacky Lafon. Eigenlijk zijn we heel goeie kameraden. Luc is iemand die me heel hard gesteund heeft in mijn moeilijke momenten. Ik heb in het verleden ook een paar duetten met hem gedaan.”

Zijn er nog artiesten met wie je graag eens een duet zou zingen?

“Met Willy Sommers.”

Heb je niet hetzelfde management?

“Klopt. We hebben onlangs nog samen een liedje van hem gezongen tijdens een optreden: Het water is veel te diep. Heel tof. Maar samen een song opnemen, dat is er nog niet van gekomen. Als ik iemand zou mogen kiezen uit een ander genre, zou ik gaan voor Metejoor. Ik ben een heel grote fan van die Joris (van Rossem, red.). Fantastische zanger.”

De dood van mijn papa heeft veel losgemaakt. Dat heeft me helemaal veranderd als mens

Als er ooit een vervolg komt op ‘Mijn Droom’, de autobiografie die in 2007 uitkwam, wat zijn de gebeurtenissen van de laatste jaren die daar zeker in thuishoren?

“Vooral de geboorte van mijn dochter Eliana. Zoiets verandert je leven compleet. Het moederschap brengt je veel inzichten bij. De dood van mijn papa heeft ook veel losgemaakt. Ik heb daar wel een klop van gehad. Ik had het daar mentaal heel moeilijk mee. Ik kon dat niet plaatsen. Dat heeft me ook helemaal veranderd als mens.”

Helpt muziek op zulke moeilijke momenten?

“Soms, niet altijd. Ik kan ook momenten hebben dat ik helemaal geen muziek wil horen. Dan wil ik stilte of rust en ga ik wandelen. Dat ben ik sinds corona beginnen doen. Dat is zowat het enige dat me tot rust brengt. Ik ben nogal een zenuwpees. Ik ben altijd bezig, druk in de weer.”

“Als het even allemaal te veel wordt, laat ik alles liggen en ga ik een paar uurtjes wandelen. Dan kan ik heel mijn hoofd leegmaken. Ik ben gehecht aan die wandelingen. Ik ga vijf keer per week gaan stappen.”

Je bent 45. Een mens moet op die leeftijd al eens wat meer aan de conditie denken. Sta je daar wel eens bij stil, bij die leeftijd?

“Ik voel me geen 45, maar natuurlijk weet ik wel dat die jaren daar zijn. Daar heb ik het wel eens moeilijk mee. Het besef dat er binnen vijf jaar een vijf voor staat, is best confronterend. Alles gaat zo snel. Mijn dochter is intussen negen jaar. Het is beangstigend hoe volwassen ze al is. Op die leeftijd was ik nog met mijn poppen bezig.”

“Zij zit ook wel eens te knutselen of een gezelschapspelletje te spelen, maar alles draait toch vooral rond die iPad. Spelen zoals wij dat vroeger deden, doen die kinderen niet meer. Ik vind dat jammer. Het gaat allemaal veel te rap. Ik zou soms de tijd even willen stilzetten.”

Sommige mensen worden oud geboren, anderen blijven hun hele leven jong.

“Ja, dat hangt van je ingesteldheid af. Ik sta op een podium, dus moet ik proberen er wat goed uit te zien. Je moet je goed in je vel voelen. Ik zit er dan al wel over, maar in mijn hoofd voelt het aan alsof ik nog altijd eind de dertig ben.” (lacht)

Terwijl je het de voorbije jaren wellicht niet altijd even makkelijk hebt gehad. Je bent weer single na een lange relatie met zanger-accordeonist Matthias Lens. In welke mate heeft die scheiding een impact op je leven gehad?

“De eerste jaren waren niet gemakkelijk. Ik heb veel tijd nodig gehad om die relatiebreuk te verwerken. Des te meer omdat ze zo onverwacht kwam. Maar ik geloof nog steeds in de liefde. Ik wil ook weer met iemand gelukkig zijn. Ik vind dat mensen niet gemaakt zijn om alleen te blijven. Ik ben ook niet graag alleen. Ik ben nu blij dat mijn dochter er is.”

“Mijn moeder komt ook heel vaak langs en ik heb heel veel vrienden. Ik hoef dus niet vaak alleen thuis te zijn. Maar toch, je mist dat, iemand bij je. Mij zal je zeker niet horen zeggen dat ik verder kan zonder partner. Als de juiste man op mijn pad komt, dan ga ik er zeker en vast voor gaan.”

Moet je de kandidaten nu niet van je afslaan?

“Online krijg ik wel voorstellen, ja. (lacht) Maar daar ga ik echt niet op in. Je kent die mensen niet, je weet niet met wie je spreekt. Nee, zulke aanbiedingen sla ik op een beleefde manier af.”

Gaan we ooit ‘Laura Lynn zoekt een man’ op tv zien?

“Nee, dat is niets voor mij. Ik zal hem zo wel vinden. Met mij zou je zo’n programma niet kunnen maken, want ik zou niet veel zeggen. Als ik iemand niet ken, geef ik me niet gemakkelijk bloot.”

Je zingt nochtans hele dagen over de liefde.

“Het is niet omdat je erover zingt… (lacht) Neenee, ik ga het zo niet doen.”

De liefde is wellicht het hoofdthema in je hele oeuvre. Kan je met ouder worden blijven zingen over de liefde?

“Liefde is van alle tijden en alle leeftijden. Ik doe ook wel vaak optredens voor senioren en ik zie wel vaker van die koppeltjes zitten die er smoorverliefd uitzien. Het beste bewijs dat liefde een thema is voor jong én oud, dat slijt niet.”

“Ik smelt altijd een beetje als ik ze zie zitten of samen zie dansen. Ja, je kunt over de liefde blijven zingen. Als ik zestig ben, zal ik er nog over zingen. Misschien zelfs met kriebels in mijn buik. Wie weet.”

Tegen dan ben je misschien al een paar liefdes verder. De Britse komiek John Cleese zei ooit: “Ik ben 45 jaar gelukkig getrouwd, 3 keer 15 jaar.”

“Zo kan het ook. (lacht) Zolang je maar blijft geloven in de liefde.”

Zou jij bereid zijn om te verhuizen voor een man?

“Ik ben heel gehecht aan mijn streek. Mijn ex-vriend was van Arendonk, dat lag toch een heel eind van hier. Ik wou hier zijn en hij daar. Dat was moeilijk.”

Was dat een factor in de breuk tussen jullie?

“Ja, ik denk dat dit meegespeeld heeft.”

Dus het moet straks een West-Vlaming zijn?

“Goh, ik denk dat ik wel bereid zou zijn om me te verplaatsen, maar het mag natuurlijk niet te ver zijn. Het moet in België blijven. Ik zou niet naar het buitenland verhuizen, ik zou veel te veel heimwee hebben.”

“Ik zou er misschien wel voor openstaan om nog iets te kopen aan de andere kant van het land, maar je zou me niet mogen vragen om mijn huisje in Ardooie van de hand te doen. Mijn hart zou breken.”

Terwijl je met Ardooie ook wel een aparte relatie hebt. Enkele jaren terug was er nog kritiek van bepaalde inwoners nadat je je in een interview minder positief over je gemeente had uitgelaten.

“Dat was een pijnlijk misverstand. Zo kan het gaan, hé. Soms moet er maar één zinnetje verkeerd begrepen worden en de bal gaat aan het rollen. Terwijl ik hier al mijn hele leven woon en hier ook absoluut niet weg wil. Toen ik op zoek was naar een stukje bouwgrond, probeerde men me nog iets te verpatsen in Roeselare. Waarop ik zei: Neen, het moet in Ardooie zijn.”

Wat is er daar zo speciaal?

“Dat is een gewoonte, hé. West-Vlamingen zijn heel honkvast. Ik woon hier zo graag. Ik kan hier nog naar de bakker en je kunt hier bij wijze van spreken nog het portier van je wagen openlaten. In een grootstad moet je dat niet riskeren.”

Er moet in Ardooie iets in de grond zitten. Als je ziet hoeveel talent dat daar is opgegroeid: Friedl en Gunther Lesage, Marc Degryse, Mathias Sercu, Greet Samyn, Michèle Cuvelier, Veerle Dejaeghere…

“Van die hele lijst is er nauwelijks iemand die er nog woont. Ik wel. Ik zeg het, mijn liefde voor Ardooie is groot. Geloof me, ik wil geen woord verkeerd zeggen over mijn gemeente en ik wil er ook niet weg.”

(KVDM)