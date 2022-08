Laura Lynn topact op Ardooise Sint-Maartensfeesten

Het Sint-Maartenscomité dat instaat voor de Ardooise SintMaartensfeesten zet alle zeilen bij om na de corona-editie van vorig jaar er weer een volwaardig feest van te maken. De festiviteiten vinden palats op 4 en 5 november, met Laura Lynn als hoofdact.

Er wordt alvast weer een grote feesttent voorzien zodat Ardooie op zaterdag weer uit de bol kan gaan na de stoet. Laura Lynn zal er de sfeer in brengen. Swoop is de andere ambiancemaker. Een andere Ardooise inbreng is er via de dj-set met Maximus en Denis Cartier .

Voor het overige hoopt men de sfeervolle activiteiten van de grote dagen weer volwaardig in te richten. Op vrijdag is er een avondwandeling, op zaterdag de kindernamiddag en sfeer op en rond de markt, voor de stoet. Daarna volgen het avondprogramma in de grote tent en het vuurwerk. (JM)