Latin Springtime in De Schouw

Op zaterdag 22 maart kan je in OC De Schouw terecht voor het voorjaarsconcert Latin Springtime. “Het programma bestaat voor het grootste deel uit latin muziek”, klinkt het. “Onder meer paso doble, tango, bossa nova en samba passeren de revue. ’Springtime’ slaat dan logischerwijs op het gegeven dat het een voorjaarsconcert is, een aanloop naar de zomer met vurige latin nummers en zonnige deuntjes. Die avond krijgen alle muzikale deeltakken van vzw de Burgersgilde een plaats op het podium: de harmonie en het jeugdensemble onder leiding van Jens Demey en de drumband met Thomas Hollevoet als dirigent.” Kaarten zijn nog steeds te verkrijgen bij muzikanten, Keurslager Vanderper, in de bib en op www.deburgersgilde.be. (foto Kurt)