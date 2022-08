Lars Rogiers naar tweede ronde van ‘Regi Academy’: “Enorm veel bewondering voor Regi”

Lars Rogiers (16) wist donderdag door te stoten naar de tweede ronde van Regi Academy. “Ik had het helemaal niet verwacht want de concurrentie was echt héél sterk. Ik was dan ook euforisch toen ik drie handjes kreeg.”

Lars (16) is de zoon van Wim Rogiers en Ilse De Decker en de broer van Saar. Het gezin woont in Ruddervoorde. Lars start straks zijn vijfde jaar aan de Kunsthumanoria in Brugge. Hij volgt er de richting Woordkunst-Drama. “Ik ben al van kleins af een echte showman. Het heeft er altijd ingezeten”, lacht Lars.

“Toen ik tien jaar was, begon ik toneel te spelen bij ons lokale toneelgezelschap Were Di. Toen ik naar het middelbaar moest, heb ik even getwijfeld om meteen aan de Kunsthumaniora te starten, maar toch heb ik eerst een jaar ASO gevolgd in Middenschool Sint-Pieter in Oostkamp. Een heel toffe school en ik ging bijzonder graag, maar toch kriebelde het teveel bij mij. Daarom ben ik het tweede middelbaar gestart aan de Kunsthumaniora. Ik heb het mij nog geen minuut beklaagd. Zingen en acteren zijn mijn leven. Ik zing de hele dag door. Pop, dance, ballads,… Ik hou van variatie. Daarnaast dans ik ook nog hip-hop in mijn vrije tijd.”

Zijn eerste bijrol als acteur was vorig jaar in Bittersweet Sixteen. Een film van Jan Verheyen, Lien Willaert en hun dochter Anna. “Of ik een streepje voor had omdat ik ook van Ruddervoorde ben? Neen, ik heb net als iedereen auditie gedaan. Het was een heel fijne ervaring om met al die grote namen te mogen werken. Ik heb enorm veel bijgeleerd”, blikt Lars terug.

Donderdag 25 augustus zong Lars de song If This Was The Last Day of My Life van Regi en Kye Sones in Regi Academy. “Ik heb mij ingeschreven voor het programma omdat ik enorm veel bewondering heb voor Regi. Hij is zo’n ontzettend grote artiest. Alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Hij vult sportpaleizen en scoort al jaren de ene hit na de andere. Regi is ook iemand die kansen geeft aan jong talent en ook zo weet te scoren. Ook daarom kijk ik naar hem op. Daarnaast zie ik mijn deelname als een heel unieke ervaring. Een kans die ik moest grijpen. Regi Academy is de perfecte leerschool.”

Twee unieke ervaringen

Leuk weetje: voor de audities moest Lars het vliegtuig nemen naar Marbella en dat was meteen ook zijn vuurdoop. “Mijn eerste vlucht is net als mijn auditie erg goed meegevallen. Ik had het helemaal niet verwacht, want de concurrentie was héél sterk, maar ik mag door naar de tweede ronde. De zenuwen hadden mij enorm te pakken voor mijn auditie, wat ik ben van nature een perfectionist. Ik voelde het ook aan mijn stem dat ik erg nerveus was, maar ik heb me helemaal gegeven. Ook toen ik voor de jury stond, ging mijn hart een tikkeltje sneller slaan. Ik was euforisch toen ik drie handjes kreeg. Nu op naar de tweede ronde!”