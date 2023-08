Land of Love zet recordeditie neer: meer dan 10.000 festivalgangers

Ruim 1.500 aanwezigen op de vrijdagse preparty en 9.000 op het eigenlijke zaterdagse festival: de organisatoren van het Torhoutse dance-event Land of Love hebben het voor mekaar gekregen en alweer een record op de tabellen gezet. Nooit eerder kregen ze in totaal meer dan 10.000 festivalgangers bijeen op de weide aan de Steenveldstraat. De zesde editie van het festival was er eentje om in te kaderen.

“We hebben na het onweer dat donderdagavond over de regio trok, nochtans met een ei gezeten”, bekent Frederik Desmet, die samen met Frederick Muys en hun respectievelijke wederhelften het festival op poten zet. “Wat als het vrijdag en zaterdag zou regenen en eventueel zelfs stormen? Maar kijk: het is, op wat spatjes na, droog gebleven en op zaterdag kregen we rustig weer met hele perioden zon als toemaatje. We hebben het geluk aan onze kant gehad.”

Sprookjesachtig decor voor de Main Stage

Meer dan 60 dj’s en enkele rockbands maakten er zaterdag een uitzonderlijk feestje van. Onder de noemer Elvaya – Tales from the Hidden Village kreeg de massa de beproefde succesformule voorgeschoteld. Met op vijf verschillende podia voor elk wat wils.

De imposante Main Stage verwelkomde onder andere de dj’s Omdat Het Kan Soundsystem, goed voor een propvolle weide, en Mark with a K. Op het rockpodium, eveneens in openlucht, schudde een aantal bands live de mooiste songs uit hun instrumenten en voorts was er onder meer de enorme retrotent.

De Main Stage, 48 meter breed en 26 meter hoog, zag er dit keer sprookjesachtig uit. Er was met ervaren internationale decorbouwers samengewerkt. In totaal werden zo’n 180 m² houten panelen en 650 m² spandoeken aangebracht.

Festival zit in een positieve flow

Op de camping The Backyard kwamen er 550 festivalgangers hun tentje opslaan, een honderdtal meer dan vorig jaar. “Ook daar is alles rimpelloos verlopen”, zegt Frederik Desmet. “We zijn bijzonder blij met deze zesde editie, want het is top geweest. Het festival zit in een positieve flow. Dat geeft ons de drive om met vol enthousiasme door te gaan. Op naar de zevende editie eind augustus 2024!”