Lamidore zingt wereldmuziek

Na het kerstconcert van december vorig jaar heeft het gemengde, vierstemmige koor Lamidore hard gewerkt om liederen in verschillende talen en met een variërend ritme onder de knie te krijgen. Nu is het tijd om het publiek ervan te laten genieten.

“Tijdens onze koorreis naar Houffalize in augustus gaven we al een eerste try-outconcert”, zegt Claudine Verougstraete namens het bestuur. “De échte concerten staan nu voor de deur. Ze hebben plaats op zaterdag 30 september om 20 uur en op zondag 1 oktober om 17 uur, telkens in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove aan de Bosdreef. Laat je meeslepen in een muzikale wandeling vol mooie klanken, diverse talen en tal van tempowisselingen.”

“Het concert belooft onvergetelijk te worden”, vervolgt Claudine. “Opzwepende ritmes uit Afrika en prachtige melodieën uit Azië wisselen elkaar af, net als betoverende klanken uit het warme zuiden en het hoge noorden. We weten al langer dat muziek mensen verbindt, ongeacht het verschil in cultuur en afkomst. Zoals de Duitse dichter Heinrich Heine ooit zei: als woorden tekortschieten, begint de muziek. Dat is de spijker op de kop.”

Internationaal feest

Het koor wordt al enkele jaren gedirigeerd door Anne-Leen Gevaert, die dat met verve doet. De vaste pianiste van het gezelschap, Lynn Leterme, zorgt voor de begeleiding. Tijdens het concert Wereldmuziek treden er ook gelegenheidsmuzikanten op. Zij zorgen voor slagwerk en viool.

“We laten niets aan het toeval over om er voor de toehoorders een internationaal muzikaal feest van te maken”, aldus Claudine. “En uiteraard beleven we er ook zelf heel veel plezier aan.”

Lamidore werd in 1960 onder de naam Sint-Pieterskoor op de gelijknamige parochie opgericht. Intussen is het een vierstemmig gezelschap, dat de titel koninklijk draagt. In de naam zit heel wat symboliek. Vooreerst de muzieknoten la, mi, do en re (die uiteraard op het samen musiceren wijzen), daarnaast het Franse l’ami doré (wat betekent dat de onderlinge vriendschap goud waard is) en ten slotte het mooie amore (de liefde voor de muziek). (JS)

De tickets kosten 15 euro voor volwassenen (3 euro sociaal tarief). Kinderen van het kleuter- en basisonderwijs komen er gratis in. De kaarten zijn te koop via www.lamidore.be.