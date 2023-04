Lamidore zingt gratis concert met Frans koor

Het Franse koor Voix Si-Voix La bestaat 20 jaar en viert die verjaardag met een driedaagse jubileumuitstap naar België én een gratis concert samen met het Torhoutse koor Lamidore, waarmee het verbroedert. Dat concert heeft op zondag 7 mei om 15 uur plaats in de kapel van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove.

Tijdens het optreden zullen Voix Si-Voix La en Lamidore doorgaans elk apart zingen, maar ter afronding ook samen enkele liederen uitvoeren. Ter voorbereiding daarvan kwam eind februari een delegatie van het Franse koor naar Torhout om kennis te maken en partituren uit te wisselen. Intussen hebben de twee koren elkaars muziek ingestudeerd. Leuk toeval: beide koornamen bevatten muzieknoten.

Gestart in 2003 in Saint Paul

“We gaan even terug naar 2003”, vertelt bestuurslid Claudine Verougstraete van Lamidore. “Toen ging in het dorp Saint Paul, in het hart van de Pays de Bray in het departement Oise, een jonge schooldirecteur de uitdaging aan om een koor op te richten met de ouders van zijn leerlingen. Eerder had hij al een kinderkoor opgestart. Al snel sloten buren, vrienden en collega’s zich bij de groep aan en zo werd het vocale gezelschap Voix Si-Voix La geboren.”

“Aanvankelijk zong het koor vooral populaire Franse muziek. Daarna, ongeveer tien jaar lang, werd het begeleid door twee musici gespecialiseerd in middeleeuwse instrumenten en werd er oude muziek gebracht. Philippe Tellier leidt sinds 2014 de 35 koorzangers in een polyfoon repertoire van traditionele a-capellaliederen. Hij is een voormalige koorzanger, een autodidactische dirigent en de gepassioneerde bezieler van Voix Si-Voix La. Het koor zingt liederen vol variatie en invloeden uit alle continenten. De vertolkte muziek brengt mensen samen rond thema’s zoals werk, liefde, strijd, hoop, wanhoop en bezinning.”

Hopen op een volle kapel

De leden van Voix Si-Voix La logeren tijdens hun driedaagse jubileumreis in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove. Uiteraard staat een bezoek aan Brugge op het programma, maar muzikaal wordt hét hoogtepunt de verbroedering met Lamidore. Dat vierstemmige, gemengde Torhoutse koor staat onder de artistieke leiding van dirigent Anne-Leen Gevaert.

“We kijken reikhalzend uit naar het gezamenlijke optreden van 7 mei en hopen op een volle kapel in Groenhove”, vervolgt Claudine. “Dit is een unieke kans om gratis van mooie koormuziek te genieten.”