Lalapop brengt dit jaar Camille en Mama’s Jasje naar Trax in Roeselare

Op 8 oktober dit jaar openen de deuren van Trax Roeselare voor de derde editie van het familiefestival Lalapop. Op de affiche blinken de namen van zowel Camille, Augustijn, Straffen Toebak tot Mama’s Jasje. Ook opkomend talent zoals GIJS (Hip Hop / R&B) en Ijsbrand, finalist van Nekkanacht, krijgen een plaatsje op het podium.

Lalapop werd drie jaar geleden opgericht door enkele West-Vlaamse vrienden van de Marnixring Kortrijk Broel met als gemeenschappelijke interesse ‘muziek’. Lalapop staat voor ‘Lage landen pop’ en heeft als doel Nederlandstalige artiesten een podium te geven in Vlaanderen. “De oprichters van Lalapop, onder hen Nikolaas Debusschere en Ignaas Mahieu, zijn zelf heel harde fan van Nederlandstalige muziek. Door het organiseren van dit festival willen ze hun liefde voor Nederlandstalige pop en rock uitdragen”, zegt Pieter Verkest, hoofdorganisator Lalapop Roeselare 2022 en lid van Marnixring Adriaen Willaert Roeselare.

Lalapop wil zich profileren als een familiefestival. Een aantal artiesten zijn specifiek gekozen voor de jeugd, een aantal andere specifiek voor ouderen. “Er is op vandaag in de regio weinig aanbod van Nederlandstalig pop – en rockfestivals voor families. Naast een aantal bekende artiesten verwelkomen we op Lalapop ook opkomend talent”, aldus Verkest. Voor de selectie van dat opkomend talent werkt Lalapop nauw samen met Nekkanacht, dat is een organisatie die Nederlandstalige pop – en rockmuziek opspoort en faciliteert. De winnaars en finalisten krijgen immers de kans om op te treden op een iets groter festival.

Goede doelen

De deuren van Trax Roeselare openen dit jaar vanaf 13.30 uur en de organisatoren verwachten 800 mensen in de concertzaal en foyer. De opbrengst van Lalapop gaat naar enkele goede doelen. Behalve een goed doel van ‘Kloen’, die dit jaar instaat voor de animatie van de kinderen tijdens het festival, zijn de andere goede doelen nog niet bekend.