Labadoux strikt Axelle Red én ook Noordkaap

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei komen ook al Axelle Red en Noordkaap af naar het Labadoux Festival in de Trakelweg langs het kanaal in Ingelmunster.

Maak plaats voor de koningin van de Belgische pop, want op zondag 5 mei komt zij het Labadoux-podium veroveren. Deze charismatische zangeres staat bekend om haar krachtige stem, onweerstaanbare teksten en podiumprésence. In 2024 staat ze 30 jaar op de planken en ze komt dit op Labadoux vieren. Met een indrukwekkende carrière, gevuld met hits als ‘Sensualité’ en ‘Parce-que c’est toi’ brengt Axelle Red een vleugje soul, pop en passie naar onze festivalweide. Laat je betoveren door haar onmiskenbare sound en geniet van een magische, muzikale show.

Tom McRae

Stap in een tijdmachine en laat je meevoeren naar de gouden jaren 90, waar Noordkaap de muziekscène veroverde met een hele resem hits. Enkele decennia later zijn de onmiskenbare energie en uitmuntende muzikaliteit nog even sterk aanwezig. Met onvergetelijke nummers als ‘Panamarenko’, ‘Satelliet Suzy’ en ‘Het Zou Niet Mogen Zijn’ staan ze klaar om iedereen te veroveren. Hun tijdloze hits garanderen meerdere generaties fans te ontroeren. Een niet te missen optreden op zaterdag 4 mei.

Ook de charmante Britse singer-songwriter Tom McRae is van de partij. Hij is bekend om zijn intelligente teksten, meeslepende stem en de betoverende sfeer die hij live creëert. Betreed de magische wereld van Kadril, de Vlaamse meesters die Vlaanderen lieten daveren met hun album “Jolie Flamande”. Want Kadril bundelt deze keer de krachten met de geniale songschrijver achter ‘Sprokkelgoud’: Lieven Tavernier. Deze twee monumenten beloven een spektakel van ‘Speelplezier’, ‘Kracht’ en ‘Schoonheid’. Verwacht een totaalspektakel van beeld, licht en geluid met Nederlandstalige en Franstalige hits. Kadril en Lieven Tavernier: een samensmelting van artistieke genialiteit. Mis het niet op zondag 5 mei, want zij hebben ‘Honger & Dorst’, hopelijk jij ook?

Staan ook al op de affiche: Riserva Moac, The Lucky Trolls, sax Minded People, Zonen met Vaders. (Patrick D.)