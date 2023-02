Laatste Vuurtorenwachter zet jeugd op muziek

Een kwarteeuw was Flor Vandekerckhove uitgever en hoofdredacteur van Het Visserijblad. Zopas verscheen de vierde editie van ‘Gauw!’ een autobiografie over zijn kinderjaren (1949-1961). Voor het eerst lardeert hij elk hoofdstuk met muziek uit die periode. Gratis te lezen en te horen.

Flor Vandekerckhove (73) was van 1988 tot 2013 uitgever en hoofdredacteur van Het Visserijblad. Daarnaast publiceerde hij romans, verhalenbundels, essays, pamfletten en gedichten. Zijn columns in dit kritisch maandblad ondertekende hij als ‘De Laatste Vuurtorenwachter’. Onder dit pseudoniem werkt hij sinds 1988 tot vandaag literair verder in zijn gelijknamige Weblog waar je zijn columns, herinneringen, leesnotities, verhalen en gedichten kunt lezen.

Rauw maar ook mild

Om dit 35-jarig jubileum te vieren, produceerde uitgeverij De Lachende Vis een nieuwe editie van Flors autobiografische ‘Gauw!’ als e-boek. Meteen de vierde herziene editie en voor het eerst ook op muziek gezet. In de 24 hoofdstukken van het 131 pagina’s tellend werk beschrijft de auteur realistisch rauw maar ook mild relativerend en warm zijn jeugdjaren in Bredene-aan-zee vanaf zijn geboorte in 1949 tot zijn eerste tramrit op zijn twaalfde in 1961 richting het Oostends O.-L.-V.-College en de rest van de wereld. De recente editie linkt het woord aan klank, tekst aan muziek. Bij het begin van elk hoofdstuk kan de lezer de tekst muzikaal inkleuren met een evergreen, smartlap, klassieker of andere populaire deun uit de Fifties. Op simpel verzoek treden onder meer La Esterella, Elvis Presley, Edith Piaf, Bobbejaan Schoepen, The Everly Brothers, Louis Prima of Ella Fitzgerald aan.

Iconische producten

Ieder hoofdstuk kadert één jaar uit de jaren vijftig of begin zestig en wordt meestal ingeleid met een afbeelding van een ondertussen iconisch product uit die tijd als een bakelieten telefoontoestel, viewmaster, naaimachine…en/of een actualiteitsfoto of krantenstukje, weerbericht of nieuwsitem. Het e-boek wordt gratis verdeeld via De Weggeefwinkel, naar aanleiding van het 35-jarig jubileum.