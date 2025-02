Laatste echte kerkkoor viert 50ste verjaardag: Goede sfeer klinkt door bij jarig Sint-Jozefskoor

In de Alice Freyzaal van het stadhuis vond een viering voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Jozefskoor plaats. Als laatste echte kerkkoor in de stad blijft het koor met passie en toewijding zingen. Voorzitter Katrien Vanderbeke blikt terug op de rijke geschiedenis en kijkt vooruit naar de toekomst.

Het Sint-Jozefskoor is in hoofdzaak actief in de Sint-Jozefskerk. Dit is nog het enige echte kerkkoor dat actief is in Oostende. Voorzitter Katrien Vanderbeke blikt terug op de voorbije vijftig jaar vol muzikaal plezier. “Het Sint-Jozefskoor als vierstemmig koor dateert uit 1974. In dat jaar vierde de kerk zelf haar 75ste verjaardag. Het koor verzorgde toen een televisiemis. In de beginjaren traden er enkele tientallen zangers toe. Ondertussen is dit aantal wat gedaald, maar dat gaat niet ten koste van de kwaliteit.”

“We zingen hoofdzakelijk liturgische liederen naar aanleiding van de kerkelijke hoogdagen zoals Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, en ook op het Ceciliafeest. Sint-Cecilia is de patroonheilige van de muzikanten. Op dit feest zette het bestuur Greta Deweert in de bloemen als oudste actieve koorlid. Ik schonk haar ook de bloementuil die we op het stadhuis mochten ontvangen. Er is een groot leeftijdsverschil met het jongste koorlid, Celien Claes.”

Sterke leiding

“Net als bij vele verenigingen kampt het Sint-Jozefskoor met een omgekeerde leeftijdspiramide. Marie-Claire Windels, Robert Turloot, Jeannine De Brocas de Lanause en Francis Proot overleden recent. Gelukkig gaat de inzet van het bestuur onverminderd verder. Secretaris Jo Stubbe, penningmeester Kristina Poelaert, communicatieverantwoordelijke Celien Claes en ikzelf als voorzitter zetten zich volop in. Bestuurslid Kristien Depovere zetelt in de cultuurraad.”

“De koorleden kijken echt uit naar de wekelijkse repetitie. Het vormt een sociaal gebeuren en een ankerpunt. De goede sfeer en de vakkennis van dirigent Arne Wyntin zorgen ervoor dat het Sint-Jozefskoor een garantie biedt voor kwaliteitsvolle samenzang. Hij is al dertig jaar ononderbroken op post. We studeren regelmatig nieuwe stukken in. Momenteel oefenen we de Missa Ansoalda, geschreven door Bald Wyntin. Hij creëert bewerkingen van muziekstukken op maat van het koor. Dit vormt een belangrijke schakel om ons niveau te behouden.”

“Ook de steun van de kerkfabriek is onontbeerlijk bij de werking van het koor. August Vanmeert zorgt ervoor dat elk koorlid over de juiste partituur beschikt. Door de komst van de pastorale eenheid is het Sint-Jozefskoor soms te horen in de Sint-Janskerk, de Heilig Hartkerk, of de Sint-Petrus- en Pauluskerk. In de beginjaren werden de muzikale prestaties afgewisseld met tweedaagse buitenlandse reizen. De oudere koorleden halen nog veel herinneringen op aan de reis naar Hongarije in 1987 en de reis naar Frankrijk. We richten ons nu op kortere uitstappen in eigen land. Eén van onze eerstvolgende activiteiten betreft een optreden in de Brugse gevangenis. We zingen er op 30 maart. Dit hebben we te danken aan priester Charles Lommens. Hij is als priester actief in Oostende, maar ook aalmoezenier in de Brugse gevangenis.”

Toekomst van het koor

“Uiteraard denkt het koor aan de toekomst. Om te blijven bestaan, is het belangrijk jongeren aan te trekken. Maar zodra die het woord ‘kerkkoor’ horen, haken ze af. We zingen nochtans ook werk van grootmeesters als Henry Purcell en Joseph Haydn. Het koor blijft kiezen voor vierstemmige muziek in meerdere talen. Ik wil ook nog Michaël Vancraeynest vermelden, die het koor al tien jaar begeleidt. Tijdens begrafenissen bespeelt Jan Van de Moortel het orgel.”

Geen ontwijding

Burgemeester John Crombez (Vooruit) ontkent de geruchten als zou de kerk aan de Alfons Pieterslaan ontwijd worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het gebouw nog voor andere activiteiten gebruikt kan worden, zoals voor concerten, als repetitieruimte voor een orkest of als locatie voor een maaltijd voor minderbedeelden via de Pelgrimstafel. Deze pelgrimstafel wordt gehouden op woensdag 2 april om 18 uur. Het stadsbestuur benadrukte dat over de bestemming van de Sint-Jozefskerk nog niets is beslist”, aldus voorzitter Katrien Vanderbeke. (BV)

Info bij katrienvanderbeke @hotmail.com.

