Laatste Dorp op Stap brengt klassieke muziek naar Aarsele

De tiende editie van Dorp op Stap op zaterdag 19 maart wordt de laatste, maar eindigen doet de groep wel met een pracht van een slotconcert. Met Vivaldi, Marcello en Bach op het programma is er voor elk wat wils.

Het verhaal van Dorp op Stap start in 2001. “We dienden toen in het kader van het Festival van Vlaanderen een aanvraag in om met een delegatie een klassiek concert te mogen bijwonen”, vertelt bestuurslid Rita De Poortere. “Uit alle inzendingen werden wij geselecteerd en met maar liefst 400 Aarselenaren trokken we naar Kortrijk om er het Nationaal orkest van België aan het werk te zien.”

De toon was gezet en van toen af aan zou er om de twee jaar klassieke muziek weerklinken in Aarsele. “We zochten daarbij zoveel als mogelijk naar talent van eigen bodem. Logistieke steun kwam er nog steeds van het Festival van Vlaanderen”, gaat Walter Van Keirsbulck verder.

“Normaal gezien zouden we in oktober 2021 Dorp op Stap opnieuw organiseren, maar dat is door corona uitgesteld naar maart van dit jaar. Deze keer zal je onder andere De vier seizoenen van Vivaldi horen, net als het hoboconcerto van Marcello en het concerto voor hobo en viool van Bach.”

Bram Nolf zal te horen zijn op hobo, Júlia Pusker op viool en ook La Chapelle Sauvage onder de leiding van Karel De Wilde tekent present.

Goed doel

Ondanks de ruime belangstelling en de steun van heel wat zelfstandigen, houdt het bestuur van Dorp op Stap ermee op. “We zijn maar met een klein bestuur meer over”, legt Walter uit. “We krijgen wel de ondersteuning van het Davidsfonds Aarsele-Kanegem.”

Straks staat dus het allerlaatste concert op het programma. “Onze oorlogskas en de winst schenken we daarna aan een goed doel. Onze keuze viel op de basisschool van Aarsele, De Wegwijzer. We hopen om zo wat cultuur naar de school te brengen, of de school naar cultuur.”

Praktisch

Dorp op Stap vindt plaats op zaterdag 19 maart om 20 uur in de Sint-Martinuskerk in Aarsele. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop, 20 euro aan de ingang. Leerlingen van de academie betalen 15 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 5 euro. Tickets zijn onder andere te bestellen bij Walter Van Keirsbulck (0495 51 17 52). (LDW)