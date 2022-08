Laatste concert van SX op Festival Dranouter: “Eindigen waar het begon”

Het was een emotioneel moment deze namiddag op Festival Dranouter. De Kortrijkse band SX stond voor het laatst op een podium.

De Kortrijkse pop noir band rond Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet hebben er op Festival Dranouter de stekker letterlijk en figuurlijk uitgetrokken. Na meer dan 10 jaar, besluiten ze SX on hold te zetten voor een onbepaalde tijd.

Met het akoestische ‘SX Unplugged’ is een bijzondere live metamorfose van hun gekende repertoire én nieuwe muziek. Stefanie en Benjamin werken hiervoor samen met topmuzikanten Tijl Pyrins (SX), Tom Coghe (Goose) en Tom Pintens (Tamino, Het Zesde metaal).

Dankwoord

Stefanie Callebaut bedankte het publiek uitvoerig. “Zonder jullie zou de laatste tien jaar niet hetzelfde geweest zijn. Bedankt aan iedereen die ons de voorbije jaren gesteund heeft. Dranouter was ons eerste festival, het is mooi dat we hier kunnen afsluiten.”

