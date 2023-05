Kyentl is overdag verpleegkundige en in vrije uren zanger van metalband: “Het is voor mij de ideale uitlaatklep”

In Ieper vindt zaterdag in de Vort ’n Vis het metalfestival Eigen Kweek plaats. Drie West-Vlaamse bands staan er op het podium. Een daarvan is Endnote, een metalband uit Dadizele. Frontman is de 27-jarige Kyentl Saelens. In het dagelijks leven verpleegkundige, maar in zijn vrije uren schreeuwt hij zich als zanger van Endnote de longen uit het lijf.

Endnote werd in 2015 opgericht door Roel Ghesquiere (46, drums), Bjorn Demeyer (46, bas), Wouter Vandamme (43, gitaar) en Lucas Opsomer (28, gitaar). In 2021 vervoegde huidig frontman Kyentl Saelens de band, met zijn 27 jaar de jongste van het vijftal. De roots van de band liggen in Dadizele.

“We spelen een soort metalcore met heel wat invloeden van andere soorten metal”, zegt Kyentl Saelens. “Laat ons zeggen dat er zowel black metal als stukken punk in voorkomen. We hebben songs die in het begin klinken als Linkin Park om dan te eindigen in een melodramatisch slot met violen dat dan weer richting black metal gaat. We laten ons vooral leiden door wat we zelf goed vinden zoals Killswitch Engage, In Flames, Hypocrisy, Linkin Park, Dream Theater, Death en Moby.”

Gevoelens onder woorden brengen

“De naam van de band hebben we te danken aan gitarist Lucas”, gaat Kyentl verder. “Na heel wat ‘naamprobeersels’ kwam Lucas met ‘My Endnote’ aandraven, een nummer van The Ghost Inside. We vonden dat allemaal goed klinken.”

De nummers worden vooral gemaakt door Wouter in zijn homestudio. “Ik haal mijn inspiratie hoofdzakelijk uit de gedachten en gevoelens die bij mij ronddwalen”, zegt de 43-jarige gitarist van Endnote. “Die kunnen opgewekt zijn, maar soms ook heel duister.”

Kyentl schrijft meestal de teksten. “Die zijn gebaseerd op gebeurtenissen uit het dagelijks leven”, zegt hij. “Ik probeer gevoelens onder woorden te brengen, maar op een manier dat mensen hun eigen verhaal aan de tekst kunnen geven. Ook Wouter schrijft af en toe teksten die passen bij zijn melodieën en riffs.”

Werk en privé gescheiden houden

In het dagelijks leven is Kyentl Saelens verpleegkundige op de afdeling psychogeriatrie in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper. “Dat is een dienst waar vooral ouderen met een cognitieve stoornis worden opgenomen”, legt Kyentl uit. “Wij helpen hen in het revalidatieproces. Een job als verpleegkundige brengt regelmatig wat stress met zich mee. Endnote is mijn uitlaatklep. Ik kan er al mijn energie in kwijt en dat is soms nodig. De band betekent enorm veel voor mij. Ik kan bij de bandleden altijd terecht. Ik heb een moeilijk jaar achter de rug. Maar ze stonden altijd klaar voor mij, daar heb ik enorm veel respect voor! Het zijn ondertussen goede vrienden geworden.”

“Ik probeer werk en privé gescheiden te houden”, besluit Kyentl. “Ik vertel dan ook niet echt aan de patiënten dat ik zanger ben van een metalband. Die doelgroep is trouwens ook niet altijd zo enthousiast over dit muziekgenre. Wel zijn er mensen uit mijn dichte omgeving of collega’s die positief verrast zijn als ze me horen zingen. ‘Amai, zo’n stem uit zo’n klein ventje’ hoor ik wel eens na een optreden.”

Naast Endnote spelen zaterdag ook Mantah en Aeveris op het metalfestival Eigen Kweek in de Vort’n Vis in Ieper. Tickets kosten 10 euro. Meer info: https://vortnvis.net enhttps://endnote-metal.be.