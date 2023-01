Kuurne lanceert als eerste gemeente in België eigen hymne ter gelegenheid van haar 900-jarige bestaan

Aanstaande zaterdagavond krijgen de toeschouwers op het nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt de avant-première te horen van de nieuwe officiële hymne van de gemeente Kuurne. Meteen een groot unicum gezien buiten de stad Antwerpen en Schaarbeek en de provincie Limburg geen enkele andere stad, provincie of gemeente in België beschikt over een eigen hymne, tot komende zaterdag dus, gezien ook de ezelsgemeente Kuurne zich dan aansluit bij het select gezelschap van hymnehouders.

“Het idee van de hymne werd zowat drie jaar terug gelanceerd door onze burgemeester Francis Benoit”, vertelt José Wylin die de hymne componeerde. “Toen ik de vraag kreeg dacht ik aanvankelijk dat de muziek bedoeld was om een lied te schrijven, mijn verwondering was dan ook groot als ik te horen kreeg dat het louter om een orkestrale versie ging”, aldus de componist.

Gezien komende zaterdag ook officieel het feestjaar 900 jaar Kuurne wordt afgetrapt is de hymne dan ook de perfecte opener om dit te doen. “Kuurnenaren zijn trotse mensen die graag in hun ezelsgemeente wonen”, opent burgemeester Francis Benoit. “Met een feestjaar voor de boeg dat 900 jaar Kuurne viert, wilden we uitpakken met iets speciaals. We hebben reeds een leuk ezelslied dat wijlen Jacques Neyrinck destijds lanceerde, ook Soupapke en Herman Defoor maakten reeds een song over Kuurne, dus komen we ditmaal met een officiële hymne die ongetwijfeld bij vele evenementen rond 900 jaar Kuurne zal worden afgespeeld maar eveneens ook op officiële momenten, ceremoniën, sportevents, herdenkingen en noem maar verder op. De muziek moet alvast bij elke Kuurnenaar op den duur herkend worden als onze hymne. Tekst is er niet bij, maar wie weet, wat nog niet is kan nog komen, we staan er alvast voor open! Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen het graag zullen horen. Het zal wel wat werk vragen van onze diensten communicatie en vrije tijd om het ook op vele plaatsen te laten weerklinken. We gaan ook verenigingen en scholen vragen het actief te gebruiken. We hebben immers de digitale versie die overal kan afgespeeld worden. Het beklemtoont onze identiteit als Kuurne. Trots ezel en Kuurnenaar te zijn!”

Componist José Wylin zorgde alvast voor twee versies van de nieuwe hymne, zo is er een live versie voorradig en eentje die hij zelf via digitaal gesampelde instrumenten opgenomen heeft. “Nadat ik de tweede versie zelf had opgenomen, werd deze dan verder door een studiotechnicus uit Zwitserland digitaal gemasterd, zodat ze overal kan worden afgespeeld, de harmonie kan immers nu eenmaal niet altijd aanwezig zijn…”, gaat componist van de hymne José Wylin verder. “Zelf droomde ik van een versie voor een symfonisch orkest maar ik begrijp dat dit budgettair voor onze gemeente te hoog gegrepen is.” Wie er op de avant-première zaterdagavond zelf niet kan bij zijn in de Sint-Pieterskerk, krijgt zondag tijdens de volksreceptie die doorgaat van 11 tot 12.30 uur aan de Sint-Pieterskerk een herkansing om de kersverse hymne van de gemeente Kuurne te beluisteren. (BRU)