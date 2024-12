Kurt Vertonghen wint zangwedstrijd

Chris Reilhof organiseerde in zaal Valentino de ‘New Stars’-zangwedstrijd. Er waren 40 kandidaten ingeschreven. Er waren twee schiftingswedstrijden, een halve finale en een finale. Voor de finale was er een ruime publieke belangstelling. Alle finalisten kregen een optreden in 2025 en een trofee. De eerste drie ontvingen ook een geldprijs. De ‘New Stars’-zangwedstrijd werd gewonnen door Kurt Vertonghen (Ieper). Op de tweede plaats eindigde Serge Casier (Koksijde) en nummer drie werd Ringo Deridder (Wetteren). Nieuwe kandidaten voor de volgende zangwedstrijd kunnen zich nu al inschrijven op 0498 10 71 34. Op de foto zie je organisator Chris Reilhof met Kurt Vertonghen (links) en Ringo Deridder. Serge ontbreekt op de foto. (Patrick D./foto FODI)