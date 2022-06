Kurt Loorenz wil met nieuw team én single ‘Ik Kom Naar Je Toe’ hogerop

Op vrijdag 1 juli komt de nieuwe single ‘Ik Kom Naar Je Toe’’ én ook de bijhorende clip van zanger Kurt Belaen alias Kurt Loorenz uit de Winkelsestraat uit. Kurt gokt op ‘Tien-om-te-Zien’ want zijn nieuwe single is in feite een oude single, die al in 1991 uitkwam en waarmee hij toen in ‘Tien-om-te-Zien’ stond. Lukt dat in juli of augustus 2022 opnieuw?

In 2019 mocht Kurt Loorenz als zanger 30 kaarsjes uitblazen. Dit jubileum vierde hij met een groots optreden in de Heilig-Hartkerk in Izegem. In augustus 2021 stond Kurt terug in de spotlights. Toen pakte de Lendeledenaar uit met een dancenummer. In samenwerking met DJ Djenko Verbrugghe bracht hij ‘Into The Groove’ uit dat door een Russisch platenlabel werd gelanceerd onder de naam ‘Danetunez ft. Jame. Dat was zijn nieuwe artiestennaam voor dit muzikale project. Rond die single werd het snel stil. “Dat komt niet enkel door corona, maar ook in het voorjaar van 2022 door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Mail ik naar Rusland, dan verneem ik niets meer”, zucht Kurt (51). “Let op: ik ben wel tevreden over die song, maar ’t kan altijd beter hé.”

“Langdurige samenwerking”

Momenteel werkt Kurt samen met Tim Impens uit Lede. “Het is Tim die mijn nieuwe single in een nieuw jasje stak. Inderdaad, in 1991 stond ik met ‘Ik Kom Naar Je Toe, oorspronkelijk ‘California Blue’ van Roy Orbison op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. Dat was nogal een ervaring. Nu dit liedjesprogramma terug komt, is het niet slecht van een nieuwe poging te ondernemen om eventueel ook te worden opgevist. Tim zette een festivalbeat onder dat nummer. Je hoort ook Spaanse tinten, een zomers gevoel. Het is een nieuw nummer geworden met een rustig stuk erin verwerkt, maar een lied dat wel degelijk festivalfeeling uitstraalt”. Tim knikt en vertelt: “Ik ben 36 jaar, ben al 22 jaar bezig met muziek en sinds november jl. ben ik officieel zaakvoerder van Five Goals Studios in Lede. Ik ben eveneens actief als DJ, met een passie voor housemuziek. Ik werkte net ook de videoclip ‘Vingers In De Prieze’ van TLP en Flip Kowlier af. Dat is voor mezelf een mooie referentie. Nu werk ik samen met Kurt en zijn man Kevin Verschetze. Ik leerde ze onverwacht kennen via Gasperstudio. Ik hoop op een lange samenwerking. We hebben zelfs al een volgend project in petto. De droom van Kurt is om ooit aan het Eurovisiesongfestival te kunnen deelnemen. Ik werk een speciaal project ervoor uit. Of het moeilijk is zonder ondersteuning van een platenfirma? Euh, ’t is leven is voor de durvers hé. Ik heb heel wat connecties in de DJ-wereld. Kurt heeft ook goede contacten. Als we de muziek voor zich laten spreken, is het erop of eronder. Lukt het niet, geen probleem. Lukt het wel, dan is dat super. We denken ook aan een derde project in ’t Nederlands en ’t Engels, maar dat houden we nu nog even stil.”

Kapster in de clip

Kurt benadrukt dat hij blijft in ’t Nederlands zingen, maar hij focust zich niet meer op de échte schlager. ‘De nieuwe single is Nederlandse dance, zoals de song ‘Atemlos’ van Hélène Fischer. “Mijn song ‘Ik Kom Naar Je Toe’ wordt omgevormd tot een remix anno 2022”, bekent Kurt, die in de clip aan de zijde speelt van kapster Delphine Dupont uit Sint-Eloois-Winkel. “Negen jaar geleden leerde ik Kevin – de man van Kurt – kennen via een nicht van hem. We kennen elkaar dus al een hele tijd. Het is nu al de derde keer dat ik meespeel in de clip. Ik was ook erbij tijdens ‘Liefdesdroom’ en ‘Perfect Day’. De eerste keer was dat wennen voor de camera, maar je wordt dat vlug gewoon. Eén voordeel is dat we elkaar kennen hé. Tijdens de opname zullen er wel terug zenuwen zijn, maar dat zal van korte duur zijn. Een kus geven aan Kurt? Och, dat zal geen probleem zijn hoor. Waarom niet”, lacht Delphine, waarna Kevin Bas uit Bazel (Vlaams-Brabant) over zijn eerste ontmoeting met Kurt praat. “In 2020 nam ik deel aan de Mister Gay Belgium-verkiezing. Op FB las ik de oproep van Kurt, die op zoek was naar één danser. Nu ben ik 30 jaar, maar vroeger deed ik zes jaar aan ballet en achttien jaar aan competitieturnen. Nu doe ik travestieshows. Ook ik kan zingen, maar ik wil zelf geen zanger worden. Als travestie zing ik ook niet. Dansen blijft mijn passie. Ik zal als enige danser actief zijn in de clip van zanger Kurt”, besluit Kevin, die het levenslicht zag in Eeklo, verhuisde naar de regio Leuven, nu in Bazel woont en werkt bij Jacops in Deerlijk.