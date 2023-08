Kunstkamerconcerten in september terug van start: “Muzikanten kloppen zelf aan voor huiskamerconcerten”

De vzw Art-illustria begon in 2015 met Kunstkamerconcerten in Art Studio Brikat. De kleinschalige concerten voor een beperkt publiek vallen duidelijk in de smaak bij de artiesten. Volgens Art-illustriavoorzitter Kathy Vandamme contacteren muzikanten haar zelf om te mogen optreden. Ondanks het succes van de concerten is de organisatie ervan financieel moeilijk bol te werken.

“De Kunstkamerconcerten zagen het levenslicht in 2015”, zegt Kathy Vandamme. “Nightshift was de eerste band die te gast was in Art Studio Brikat. De groep bracht onbewust het concept van de Kunstkamerconcerten tot leven.” Vanaf toen traden zowel nationale als internationale artiesten op in Brikat. “Er is bijna maandelijks een concert”, verduidelijkt Kathy. “Alleen in juli, augustus en december plannen we geen concerten.”

De Kunstkamerconcerten hebben volgens Kathy in de loop der jaren steeds grotere weerklank in het artiestenwereldje gekregen. “Muzikanten komen zichzelf aanbieden om hier te mogen optreden”, vertelt Kathy.

“Ik heb eigenlijk meer moeite om gegadigden te weigeren dan om groepen of muzikanten vast te leggen voor een optreden. Heel vaak moet ik ook artiesten teleurstellen. Het valt al eens voor dat ik een tiental aanvragen per week moet weigeren. De mond-tot-mondreclame doet duidelijk zijn werk in het wereldje. Ook muzikanten die hier al opgetreden hebben moet ik geregeld ontgoochelen. Het is immers de regel dat er 2 jaar tussen een volgend optreden moet zitten. Alle concerten voor de rest van 2023 liggen vast, terwijl ook 2024 – op mei na – volledig vastligt. Mei hou ik bewust nog vrij voor artiesten die op tournee zijn en eventueel nog een stop in Staden aan hun tourschema willen toevoegen.”

Rem

“Ik moet steeds een beetje een rem op de boekingen zetten, anders staan alle geplande concerten al meteen voor 3 jaar vol. De sfeer is de belangrijkste reden waarom de artiesten graag naar hier afzakken. Er wordt immers opgetreden voor een beperkt publiek van maximum 50 man. Daardoor is er een schitterende interactie tussen de muzikanten en het publiek. Het publiek zit en luistert.”

“Voor het concert wordt ook telkens gevraagd om alle smartphones af te zetten. De artiesten staan ook niet op een podium, maar bijna tussen de mensen. Mintzkov frontman Philip Bosschaerts vertrouwde me na een optreden ooit toe dat we een uniek concept hebben. Veel artiesten vragen net door die interactie om nog eens terug te mogen komen.”

De Kunstconcerten mogen dan al succesvol zijn, volgens Kathy is het financieel moeilijk bol te werken. “De toegang tot onze concerten zijn gratis”, aldus Kathy. “We kunnen ook niet op subsidies rekenen. De bar die we bij concerten openhouden is onze enige bron van inkomsten. We proberen geregeld wat extra inkomsten te generen door acties zoals bijvoorbeeld de verkoop van Jules Destrooperwafels en via een tombola, maar het blijft financieel toch behelpen.”

Het volgende Kunstkamerconcert vindt op zaterdag 2 september in Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132A plaats. Tony Knollt brengt er een liederenprogramma met een lach en een traan waarin hij zijn laatste levensfase onder de loep neemt. Hij heeft het onder andere over seniorenzorgen, de betutteling en over rusthuisvoedsel. (BCH)

De toegang is gratis mits vooraf reserveren via info@illustria.be of via 051 70 09 82.