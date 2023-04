Kunst & Vermaak-dirigent geeft stokje door aan zoon

Tijdens het lenteconcert op zondag 23 april dirigeert Erwin Swimberghe nog één maal de harmonie Kunst & Vermaak (K&V) Zedelgem. In zaal Jonkhove laat hij na 40 jaar artistieke leiding voldaan het roer over aan zijn zoon Bart. Erwin blijft bij K&V de trompet bespelen en wenst het voltallig korps een blijvende professionele vaart toe.

Nog op een laatste repetitie en op het concert vuurt Erwin Swimberghe (69) de muzikanten van Kunst & Vermaak Zedelgem aan. Zijn rol als dirigent van K&V kwam in 1983 niet uit de lucht vallen.

Vanaf zijn jeugdjaren bouwde Erwin een stevige reputatie op als muzikaal multitalent. Na gedegen opleidingen aan muziekconservatoria, maakte hij zich de trompet en percussie eigen. Als beroepsmuzikant was hij klaroen-trompetter en vooral percussionist bij de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.

Hij speelde daarnaast in dansorkesten, dirigeerde ook drumkorpsen, en was een veelgevraagd jurylid. Te veel om op te noemen. Zijn professionele vorming tilde ook de Zedelgemse harmonie hogerop.

Eigen stijl

“In een amateurgezelschap is het vooral belangrijk dat je muzikanten er zin in blijven hebben. Als dirigent sloeg ik soms muzikaal op tafel, maar wel met een fluwelen handschoen. Meer talentvolle spelers kwamen erbij en ook de muziekstukken werden er voor gevorderden. Maar die vooruitgang was evengoed de verdienste van het bestuur en de muzikanten.”

Toen het ronde getal van 40 jaar dirigent van Kunst & Vermaak naderde, vond Erwin het wel de tijd voor een waardige opvolger. Zijn zoon Bart Swimberghe (42) deed de familienaam eer aan met onder meer studies klassiek slagwerk en dirigeertechniek aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel en Antwerpen. Ook het gerenommeerde Brussels Philharmonic en het Symfonieorkest Vlaanderen vormde zijn talent. Bij K&V Zedelgem heeft Bart al de leiding over de jeugdharmonie en de drumband. Als dirigent bij nu ook de Zedelgemse harmonie plant hij gewoon op het vertrouwde elan door te gaan als zijn vader.

“Op elk niveau stuurt een dirigent in zijn eigen stijl muzikanten aan. Ook ik zal wel andere accenten leggen in de arrangementen, met bijvoorbeeld een wat vlugger of trager tempo. Bij de keuze van nieuwe stukken zal het een afwegen blijven van de moeilijkheidsgraad en weten wat de muzikanten meer of minder ligt. Maar veel zal uiteindelijk gelijk blijven.”

Lust en leven

Dirigent Erwin mag dan wel gas terugnemen, hij bergt zijn onafscheidelijke stokje niet op. De harmonieën van Dudzele en Aardenburg, en de Noordzee Brassband kunnen op zijn diensten blijven rekenen. En bij zowel de harmonie van Jabbeke als die van Zedelgem blijft hij ook nog spelend lid.

“Snel verlopen heb ik nooit gedaan. Waar ik me muzikaal goed voel, blijf ik zo lang mogelijk.” Ook op zelf componeren geraakt zijn artistieke ziel niet uitgekeken. Gewaardeerde werken van zijn hand werden al meer dan eens opgenomen en uitgevoerd. Hij wil er zich blijven aan wagen, als een geknipt idee hem invalt. Na 40 jaar artistieke leiding van Kunst & Vermaak is het na het slotapplaus voor Erwin mooi geweest. Zijn vurige wens is dat de Zedelgemse harmonie het met de huidige inzet goed blijft stellen, en dat de toekomst dankzij de muzikale jeugd verzekerd is. Al treedt hij in Zedelgem met een gerust gemoed op de achtergrond, tijdens ook repetities van Kunst & Vermaak blijft Erwin Swimberghe het muzikale meester, met de verwondering in de ogen. (HV)