KSFI en Mannenkoor De Kerels concerteren samen

De Koninklijke Stadsfanfaren Izegem en Mannenkoor De Kerels slaan na tien jaar nog eens de handen in elkaar voor een gezellig kerstconcert. Op zaterdag 23 december moet je in de witte kerk van de Heilige Familie zijn om te genieten van de heerlijke kerstmuziek die de zangers en muzikanten brengen.

De Koninklijke Stadsfanfaren onder leiding van Hans Demeurisse en Mannenkoor De Kerels met dirigent Wim Berteloot zijn twee muziekverenigingen met een rijke geschiedenis in onze stad. Een decennium terug gingen de twee een samenwerking aan voor een kerstconcert en nu vond Hans Demeurisse het tijd voor een volgende editie.

“We vroegen De Kerels of ze een samenwerking nog eens zagen zitten en het antwoord was meteen ja”, vertelt Hans. “Xavier Pattyn is zanger bij De Kerels en hij is ook actief binnen onze jeugdwerking, dus zo hebben onze verenigingen sowieso een link.”

Mix van stijlen

De twee verenigingen brengen op zaterdag 23 december een kerstconcert om 20 uur in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens. “We brengen allebei een mix van stijlen. We treden elk apart op in verschillende blokjes. De Kerels worden bij bepaalde werken ondersteund door enkele ensembles van KSFI. Op het einde van het concert brengen wij drie werken samen. Daarvoor hebben we natuurlijk al een paar keer gerepeteerd.”

Kaarten voor het concert kosten 15 euro, in ruil krijg je een muzikale avond op topniveau. “Na een concert is het altijd plezant om nog eens na te kaarten en dat kunnen en mogen we in de refter van de Heilige Familieschool, vlakbij de kerk waar we concerteren. Je zal daar verschillende dranken kunnen krijgen zodat onze muzikanten en zangers met het publiek kunnen verbroederen na het concert. We hopen in elk geval op een volle kerk, dat maakt het nog leuker om muziek te maken.” (MV)