Krijgen we opnieuw een West-Vlaamse Zomerhit?

De kans is niet gering, want met Niels Destadsbader en Camille hebben we een paar topfavorieten in huis om de felbegeerde trofee mee naar huis te nemen.

Op vrijdag 7 juli maakten Anja Daems en Niels Destadsbader de 20 genomineerden van Zomerhit 2023 bekend. Vanaf nu kan je stemmen op je favoriet via de VRT MAX-app.

Niels Destadsbader heeft al vier Zomerhit-trofeeën op zijn schouw staan, maar er is nog plaats voor een vijfde, want met de Nederlandse zanger Kenny B. heeft hij al wekenlang een oorwurm beet met ‘Liefs voor later’. Ook Camille Dhont scoort hoge toppen met het nummer ‘Rihanna’.

Van Ozark tot Berre

Maar er zijn nog drie West-Vlaamse kanshebbers. Zo heeft Ozark Henry een nummer met The Starlings: ‘Under Your Spell’. Ook Hooverphonic, met frontvrouw Geike Arnaert, staat in het rijtje met ‘Por Favor’. En publiekslieveling Berre, die West-Vlaamse roots heeft, heeft een hitje met ‘Kissing Strangers’.

Verder in het rijtje zien we Aaron Blommaert, Bart Kaëll, Chérine, DJ Licious, Gustaph, Guusje & Bazart, Laura Tesoro, Lissa Lewis, Maksim, Metissa, Metejoor, Olivia, Pommelien Thijs, Regi feat. Maxine en Stan Van Samang.

Van 20 naar 10

Vanaf vandaag, vrijdag 7 juli, kun je elke week één keer stemmen op jouw drie favoriete artiesten. Stem je meerdere keren per week, dan telt alleen je laatste inzending. Die stemming loopt af op zaterdag 12 augustus om 23.59 uur. Dan weten we welke tien genomineerden naar de finale mogen. Vanaf zondag 13 augustus kun je nog een keer stemmen, op jouw drie favorieten uit de tien finalisten. Ook tijdens deze stemming telt alleen je laatste inzending. De tellers blijven gedurende de zes weken stemming doorlopen, de stemmen van beide rondes worden dus bij elkaar opgeteld. De tweede stemming loopt tot het einde van de finale op zaterdag 19 augustus. Dan weten we wie de winnaar is van Zomerhit 2023.

Voor de muziekfans is er nog meer goed nieuws, want van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus kan je in Blankenberge zes weken lang terecht voor muziek en sfeer tijdens Zomerhit. Op woensdag 12 juli krijg je er de eerste liveshow. De toegang is volledig gratis.