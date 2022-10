Kortrijkzaan Matthias waagt zijn kans in The Blind Auditions van The Voice

Matthias Desmet (38) geeft vrijdagavond het beste van zichzelf voor coaches Mathieu Terryn, Jan Paternoster, Koen Wauters en Natalia. Wie van hen zal draaien kan je zien om 20.35 uur op VTM.

Wanneer heb je je zangtalent ontdekt?

“Rond mijn zestiende. Toen leerde ik gitaar spelen en zong ik soms mee. Dat klonk niet zo slecht (lacht). Enkele jaren later volgde ik songwriting lessen aan Muziekcentrum Track en in 2014 won ik een belangrijke singer-songwriterwedstrijd. Dat was met Piet Goddaer, beter gekend als Ozark Henry. Met dat nummer heb ik vervolgens met mijn band ‘Clear Season’ De Nieuwe Lichting van Studio Brussel gewonnen in 2016.”

Waarom besloot je deel te nemen?

“Zingen en songwriting zijn mijn passie, maar door allerlei omstandigheden stond het muziekproject ‘Clear Season’ op een laag pitje. Ik doe mee aan The Voice om opnieuw geïnspireerd te worden, muziek te schrijven en ermee naar buiten te komen. Ik wou mijn passie een boost geven en opnieuw uitgedaagd worden. Dat is gelukt want sinds mijn deelname heb ik al twee nieuwe nummers geschreven die ik aan het opnemen ben in Dearworld Studio in Nederland. Daarnaast was het voor mij ook mooi meegenomen om coaching te krijgen om op een podium te staan want daar ben ik niet zo sterk in.”

Hoe was de ervaring?

“Het was vrij stressvol. Ik was redelijk ambitieus en koos voor ‘Save Your Tears’ van The Weeknd. Ik begeleid mezelf met de gitaar om de tristesse van het nummer nog meer naar boven te halen, maar ik merkte dat de stress van op een podium te staan mijn spel wat parten speelde. Het was al zeer indrukwekkend voor mij om daar te staan, maar om dan ook nog de gitaar zonder band te spelen en te zingen, het was net iets te moeilijk. Dat weet je natuurlijk pas achteraf. Morgenavond zullen jullie zien of het me de das heeft omgedaan”, lacht Matthias. “Hoe dan ook ben ik heel blij met mijn deelname. Ik had het nodig om mezelf te overwinnen en opnieuw die druk te voelen om nieuwe muziek te maken.”