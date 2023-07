Kortrijkse topvioliste Jenny concerteert samen met man en organist Jan in Begijnhofkapel: “Geboortestad zit in mijn hart”

Op zaterdag 29 juli concerteren de uit Kortrijk afkomstige violiste Jenny Spanoghe en haar man en organist Jan Van Landeghem in de Matheuskapel van het Begijnhof in Kortrijk. Zij brengen als Duo Landini werk van onder meer Jan Pieterszoon Sweelinck, Girolamo Frescobaldi, Heinrich Biber, Marin Marais, Johann Sebastian Bach en Jan Van Landeghem. Onze krant mocht bij hen op de koffie.

Jenny Spanoghe (67) en organist Jan Van Landeghem (69) in enkele zinnen omschrijven ligt niet voor de hand. Jenny is een gerenommeerde concertvioliste en altiste. Van 1985 tot 2000 vormde ze duo’s met pianisten Daniël Blumenthal en Jean-Claude Vanden Eynden met wie ze een reeks cd-opnames realiseerde. Ze behaalde de Eerste Prijs Dexia voor Viool in 1972, Le Prix de la Fondation de France in 1984 in Parijs. Uitzonderlijk behaalde ze tweemaal de Fuga Trofee van SABAM: in 1996 voor haar verdiensten als Primarius van het Gaggini strijkkwartet bij het verdedigen van de Belgische hedendaagse muziek, in 2009 voor haar solistisch werk als violiste, altiste en vijfsnaren altiste in het verdedigen in binnen-en buitenland van de Belgische muziek.Sinds 2000 vormt ze samen het succesvolle Duo Landini met organist-clavecinist en componist Jan Van Landeghem, tevens ook haar man. Onze krant ging op de koffie.

Jenny jij bent Kortrijkse, wat was en is Kortrijk voor jou?

“Ik heb een groot hart voor mijn prachtige geboortestad en kom er telkens zo graag heen. Ik verbleef er tot mijn negentiende. Ik kom uit een gezin met 5 dochters, waarvan enkel de oudste geen musicus is (lacht). Mooie souvenirs zijn dat met een muzikale familie. Ik herinner met de leuke tijd met mijn vriendinnen in ’t Fort: babbelen, studeren, iets gaan drinken. Voor mij is Kortrijk ook het Oud Conservatorium pal naast het Begijnhof. Ik ging er als kind naartoe en kreeg les van violist John Craeynest die toonladders, de basis en de houding aanleerde. Ik bleef soms hangen na zijn lessen en hoorde ook andere klassen bezig. Ook mevrouw Demoor is me bijgebleven. Zij stond erop dat we de 8 muzieksleutels aanleerden. Dat is voor mij een goed basis gebleken.”

Je bent een bezige bij want behalve je musiceren schilder je ook en schrijf je gedichten.

“Dat is mijn hobby, mijn passie en mijn uitlatklep. Als jong kind kreeg ik van mijn moeder een aparte tafel met een tapijt op en met een pak kleuren en verfjes. Ik mocht mijn gang gaan, en ik ben dat blijven doen. Het is bij mij een trio geworden: muziek, woord en kunst. Schilderen en gedichten maken is voor mij goed tegen stress. Als ik een dipje had hielp wijlen Elias Gistelinck, producer van Radio 3 toen, mij opnieuw op weg door me een nieuwe schildersezel te geven. Je moet het opnieuw doen zei hij, want je kan niet zonder. En inderdaad ik kan het niet missen.”

Heb je nog een droom?

“Eigenlijk niet maar ik ben bezig met het samenstellen van mijn Artistieke mémoires. Oude herinneringen en belevenissen, ontmoetingen en ervaringen, alles ondersteund door foto’s en documenten.”

Jan, wat en wie is Jenny voor jou?

“De liefde van mijn leven. Jenny is een gepassioneerde concertvioliste en altiste met een grote virtuositeit en expressie. Ik bewonder haar om haar inzet en doorzettingskracht. Ze kan zowel op viool als op altviool en de 5-snarige viool uit de voeten. Zij maakt ook creaties: zelfs van mijn werken (lacht). Zo heeft ze ook veel werk van mijn leerlingen uitgevoerd. Ze begeleidt hen ook van a tot z. Zelfs tot ze een job hebben. Het is volgens Jenny haar missie om al haar ervaring en kennis zoveel mogelijk door te geven aan de jongere generatie