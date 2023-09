Kortrijkse rapper Louis Vanoo brengt elke maand een nieuwe show

Louis Vanoo, de artiestennaam van Louis Vanoosthuyze (23), gaat de grootste uitdaging in zijn carrière aan. Vanaf 23 september brengt hij elke maand een gloednieuwe show gebaseerd op telkens 7 nieuwe rapnummers. “Het zal de ‘Louis Vanoo Experience’ heten en het wordt a hell of a ride”, aldus Louis.

“Ik dompel mijn rapteksten onder in popcultuurreferenties en smijt er een hoop humor bij”

Louis zette in 2019 zijn eerste stappen in de rapscène. Hij deed onder andere al mee aan ‘De Bestn Vant Westn’, een jaarlijkse freestyle rap battle waarbij 16 West-Vlaamse MC’s het tegen elkaar opnemen en de rap battles in Muziekclub 4AD in Diksmuide. Daarnaast is Louis ook één van de MC’s van de band ‘A School Called Tribe’ waarmee hij dit jaar tijdens de Gentse Feesten op Trefpunt stond. “Ik heb al heel veel geprobeerd en ben al een paar keer van stijl veranderd. Al was mijn basisstijl bij het begin al duidelijk. Ik dompel mijn rapteksten onder in popcultuurreferenties en smijt er een hoop humor bij. Ondertussen is mijn stijl geëvolueerd en is het een eigen creatie geworden. Ik weet goed welke richting ik uit wil, maar er kan nog steeds veel veranderen.”

De Stroate en Jeugdhuis Jakkedoe

De locatie voor de ‘Louis Vanoo Experience’ lag voor de jonge Kortrijkse rapper voor de hand. “De ene maand breng ik de show naar De Stroate in Kortrijk, de andere maand naar Jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem. Ik zette mijn eerste stappen in De Stroate en kreeg het afgelopen jaar heel veel kansen van Jakkedoe. Ik kom dus graag naar beide locaties.”

“De Louis Vanoo Experience wordt een ervaring waar nog jaren over zal gesproken worden”

Louis staat niet alleen op het podium. Als dj brengt hij Ziirus of Mister Zodiac mee. Voor zijn eerste editie op 23 september zal Wart Aal, de artiestennaam van rapper en slamdichter Korneel Furniere (24), het voorprogramma verzorgen. “Met straffe visuals, special guests en occasionele choreografieën van breakdancers wordt de Louis Vanoo Experience een ervaring waar nog jaren over zal gesproken worden”, vertelt een enthousiaste Louis. “Als alles goed gaat, schrijf ik zo’n 84 nummers op een jaar. Iets wat weinig rappers me nadoen.”