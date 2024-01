Kortrijkse Gregory ‘Renaissance Man‘ Dutoit brengt derde plaat uit ‘Durf Nie Te Lachen’

Kortrijkse Gregory Dutoit (48) brengt onder zijn artiestennaam ‘Renaissance Man’ een nieuwe West-Vlaamse hiphopplaat uit. Na ‘Gie Softie’ in 2000 en ‘Alter-ed-ego’s’ in 2003 volgt dit jaar zijn derde vinylplaat ‘Durf Nie Te Lachen’. “Voor elk nummer heb ik de muziek volledig zelf gemaakt, zonder samples. Elk liedje is dus volledig origineel. Deze plaat is eerder om te beluisteren, niet om mee te rappen.”

Gregory maakt al muziekopnames sinds zijn 20ste. “Destijds was dat nog met cassettes, dan gingen we over naar cd, usb en vinyl. Met mijn 48 jaar ben ik redelijk oud in de hiphopscene (lacht). Ik was vroeger een skateboarder, maar was uitgekeken op het milieu. Ik zocht meer diepgang en begon me meer in te lezen in politiek en geschiedenis, zo ontdekte ik de zwarte cultuur. Zwarte rappers waren enorm trots, ik keek daar naar op en werd daardoor aangetrokken. Als jongvolwassene gaf me dat een boost in zelfvertrouwen, nog steeds. Ik studeerde toen Vertaler-tolk Engels-Duits in Gent. Geïnspireerd door rappers zoals MfDOOM werkte ik mijn schrijfkunsten uit op muziek.”

“Ik hanteer een grote woordenschat in mijn nummers en rijm in een hogere frequentie, tot meermaals in dezelfde zin”

De nieuwe platen van Gregory wegen 180 gram in tegenstelling tot de standaard 140 gram. “Door meer massa blijft de naald beter in de groef en dat geeft een beter effect. Daarnaast draaien ze op 45 toeren in plaats van 33, dat zorgt voor meer trekkracht waardoor de platen na een scratch sneller terug in tempo draaien”, legt Gregory uit. De rode draad in de nummers van ‘Durf Nie Te Lachen’ gaat over iemand met een apart wereldbeeld. “Ik heb een andere visie of mening over bepaalde dingen en dat komt door in de tekst. Ik vind het bijvoorbeeld interessant om complottheorieën aan te halen. Ik hanteer een grote woordenschat in mijn nummers en rijm in een hogere frequentie, tot meermaals in dezelfde zin.”

‘Durf Nie Te Lachen’ kan aangekocht worden in Crate Records op het Overbekeplein of The Vinyl Corner in de Jan Palfijnstraat voor 35 euro. Of rechtstreeks aan Gregory voor 25 euro.