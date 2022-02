Kortrijkse band SX houdt ermee op: “Tijd voor iets anders”

SX, de Kortrijks-Wevelgemse band rond Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet en bekend van hits als ‘Black Video’ en ‘Gold’, houdt ermee op. Er komt nog een akoestische tournee, maar daarna slaat het duo andere wegen in.

De band maakt het nieuws donderdagvoormiddag bekend op Facebook. “2022 wordt een jaar waarin we tien fantastische jaren willen vieren met onze ‘Unplugged’-concerten, maar het wordt ook een jaar om afscheid te nemen”, klinkt het. “Tien jaar geleden brachten we ons album ‘Arche’ uit. Het begin van een ongelooflijke en magische tocht die al onze verwachtingen overtrof. Met onze muziek mochten we de wereld rondreizen, ontmoetten we buitengewoon getalenteerde mensen en kregen we de kans om onze dromen en verbeelding met jullie te delen. We zijn dan ook enorm dankbaar voor alle liefde en steun die jullie ons de voorbije jaren gaven.”

Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet, die samen SX vormen, vinden dat het tijd is voor iets anders. “Tijd om nieuwe paden te ontdekken en op andere avonturen te trekken.” Fans krijgen wel nog de kans om afscheid te nemen van de Kortrijks-Wevelgemse band. Van 24 februari tot en met 18 maart is er nog de ‘Unplugged’-concertreeks, die start in Het Wilde Westen in Kortrijk. Op 4 maart treedt SX op in Oostende. Tickets kan je hier bestellen.

SX werkt nog een akoestische tournee af en houdt er dan mee op. © Facebook SX

