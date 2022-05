Kortrijkse band Definitivos gaat Sex Pistols achterna

De Definitivos, de oudste punkband van Kortrijk, brengt na 37 jaar een nieuwe EP uit. Ze deden dat op een originele manier met een stunt zoals Sex Pistols hen voordeed … in een boot.

De oudste/spelende punk/wave band van Kortrijk bestaat dit jaar 43 jaar, sinds 1979 dus. Zij brachten in 1981 hun eerste single The Modern Dance ui, gevolgd in 1982 door hun beroemd geworden Courtrai Tonight. Hun laatste single Sight Seeing zag het daglicht in 1985.

Nu, 37 jaar later, pakken ze uit met de EP Scars and Dacay, een groene plaat met 5 nummers op de A-zijde en een zeefdruk op de B-zijde. “De band doet verder, want we zijn nooit gestopt. Het nieuw werk is in vitriool gedrenkt en komt uit de DUNK studio’s. En in een hoes en uitvoering waarover veel te vertellen valt”, zegt leadzanger Lucien Galle (62).

“We zijn Kortrijks erfgoed geworden zeker?”

Definitivos stelden hun nieuwe plaat zaterdagnamiddag voor op een originele manier. “Het is dit jaar 55 jaar geleden dat de Sex Pistols ophef veroorzaakten met een boot op de Theems. We wilden dit eens nadoen. Wij zijn geen Sex Pistols maar de Definitivos en hebben de Leie: dus”, gaat Lucien verder.

Eigenlijk ging het over de single God save the Queen die verboden werd door de BBC. Als ‘tegenprestatie’ speelden de Sex Pistols hun nummer op een rondvaartboot op de Theems. De andere leden van Definitivos zijn gitarist Peter Coppens (59) en drummer Rik Masselis (66).

“We moeten roeien met de riemen die we hebben maar we blijven verder doen. Het is ons leven”, getuigt Rik Masselis. “Nog speciaal? Na al die jaren speelt de band nog steeds in een volledig originele bezetting en samen zijn deze jonge honden 254 jaar. We zijn Kortrijks erfgoed geworden zeker?”, lacht basgitarist Frank ‘Frans’ Holvoet (65).

Zaterdagnamiddag eindigde de voorstelling van de nieuwe EP met een liveoptreden aan Den Bras, hun stamcafé.