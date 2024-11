Kortrijkse artiest Williams Kaizari lanceert nieuw album ‘Can You See Me?’

Kortrijkse hiphopartiest Williams Kaizari presenteert zijn nieuwste album ‘Can You See Me?’, Engelstalige hiphop met zomerse Afropop vibes en een vleugje romantiek.

‘Can You See Me?’ telt twaalf nummers. Williams Kaizari schetst een zomers verhaal vol liefde en zelfontdekking. “Het album legt een duidelijke romantische rode draad, van vurige loyaliteit in ‘All You Want’ en de flirterige energie van ‘Baddie’, tot de melancholische verlangens in ‘Far Away’ en ‘Love Me Now’. De titeltrack Can You See Me? raakt de kern van het album en neemt je mee in mijn eigen zoektocht naar erkenning en liefde.”