Kortrijkse Anna Julia brengt haar eerste single uit: “‘All The People’ gaat over opgroeien en jezelf ontplooien”

Voor de artistieke Anna Julia Verstrynge (19) zijn theater en muziek haar grootste passies. Haar zangcarrière nam een start met haar band Dogwalker. Op haar 18de verjaardag schreef Anna Julia zich in voor The Voice van Vlaanderen en kreeg ze met haar breekbare cover van ‘Habibi’ de hele zaal stil tijdens haar blind audition. Nu is ze vastbesloten om haar muzikale talent na te jagen en eigen muziek uit te brengen.

“Het gaat over niet meer luisteren naar wat anderen zeggen, maar je eigen ding doen”

Een jaar geleden verscheen Anna Julia, studente Communicatiewetenschappen aan de UGent, voor het eerst in The Voice van Vlaanderen. Nu komt ze naar buiten met haar debuutsingle ‘All The People’. “Met mijn 80’s popband Dogwalker bracht ik al nummers uit, maar dit is mijn eerste single onder mijn eigen naam. De band is intussen een half jaar geleden gestopt. We doen af en toe nog lokale optredens.”

‘All The People’ is een nummer over opgroeien, zichzelf leren ontplooien en de onvermijdelijke groeipijnen die hierbij komen kijken. “Het gaat over niet meer luisteren naar wat anderen zeggen, maar je eigen ding doen. Het besef dat andere mensen jouw leven niet bepalen, dat er maar één persoon kan beslissen over hoe je in het leven staat en die persoon ben je zelf”, legt Anna Julia uit. “Ik trok me vroeger te veel de mening van andere mensen aan, dat mag je niet doen of je geraakt nergens. All The People is een boodschap om jezelf te blijven.”



Anna Julia liet een blijvende indruk achter met haar unieke cover van ‘Habibi’. De video werd op YouTube inmiddels al 474.000 keer bekeken.

“Na het succes van The Voice en de vele positieve reacties wou mijn nonkel me graag helpen met mijn eigen muziek”

De muziek werd geschreven door haar nonkel Nikolaas Debusschere en de lyrics door Aude Dewerchin. Het nummer werd gemixt door Willem De Deygere en Jonathan Dhondt stond in voor het arrangement en productie. “Mijn nonkel is singer-songwriter. Na het succes van The Voice en de vele positieve reacties wou hij me graag helpen met mijn eigen muziek. Hij had een nummer klaarstaan waarop hij normaal zou zingen, maar nu wil hij zijn focus op mij leggen. Ik kan het heel goed vinden met mijn nonkel. Hij kent me ook door en door en weet wat ik graag hoor en zing. Mijn muziek beschrijf ik eerder als alternatieve pop, het zal nooit super commercieel zijn. De muziek voor All The People past volledig bij mij, maar ik krijg steeds inspraak om aanpassingen te doen, al gaat het meestal maar om enkele details.”

Haar nieuwe single is intussen al voor de vierde week op Radio 2 te horen en is het uitkijken naar de release van haar EP. Die komt eraan in 2024. Met invloeden van Tamino, Florence & The Machine en Tom Odell hoopt Anna Julia haar passie voor zingen met de wereld te delen.