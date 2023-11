Kortrijks Symfonisch Orkest viert 95 jaar met jubileumconcert in Sint-Maartenskerk op 2 december

Het Kortrijks Symfonisch Orkest, een orkest voor geschoolde, niet-professionele muzikanten, bestaat 95 jaar. Dat wordt gevierd met een spetterend jubileumconcert ‘KSO 95’ op zaterdag 2 december om 20 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

In 1928 startte het huidige Kortrijks Symfonisch Orkest (KSO) als een klein orkestje dat samenkwam om een film te begeleiden voor de scouts. De groep is blijven bestaan onder de naam ‘Eigen Kunst’ en lag even stil tijdens de oorlogsjaren. Intussen groeide het symfonisch orkest uit tot een 70-tal leden. Els Brys (63) is al 33 jaar lid van KSO, waarvan 25 jaar in het bestuur. “In bijna elke gemeente is er een harmonie, een orkest van enkel blazers zoals de fluit, hobo, trompet, tuba, hoorn, klarinet en saxofoon, maar een symfonie – een orkest van blazers én strijkers – is uniek in regio Zuid-West-Vlaanderen. Het KSO is voor amateurmuzikanten, zeker voor strijkers zoals violen, cello’s en contrabassen dus zeer interessant om lid te zijn.”

“Een orgelist speelt meestal alleen, dus onze dirigent Bart Van Beneden moet zich zo positioneren dat Ben Van Nespen hem kan zien via een spiegel” – bestuurslid Els Brys

Om de vijf jaar organiseert het Kortrijks Symfonisch Orkest een jubileumconcert. Meestal gaat dat door in de Stadsschouwburg die omwille van verbouwingswerken dit jaar niet beschikbaar was. “Dat gaf ons wel de mogelijkheid om ons 95-jarig bestaan met een uniek instrument in de kijker te zetten: het orgel. We zochten een geschikte locatie en kwamen uit bij het majestueuze orgel van de Sint-Maartenskerk. Een orgelist speelt meestal alleen, dus onze dirigent Bart Van Beneden moet zich zo positioneren dat Ben Van Nespen hem kan zien via een spiegel aangezien hij met zijn rug naar het publiek speelt”, legt Els uit.

Op het programma staan Richard Strauss met ‘Also Sprach Zarathustra’, August De Boeck met ‘Nocturne’, Gustav Holst met ‘Mars (The Planets)’, Hans Zimmer met ‘Interstellar (een bewerking van Bart Van Beneden)’ en Camille Saint-Saëns met ‘Symfonie Nr. 3 (Orgelsymfonie)’. In 2028 bestaat het Kortrijks Symfonisch Orkest 100 jaar. “We denken aan een groot feest. De voorbereidingen starten volgend jaar al.”