Kortrijk biedt podium voor opkomend talent met uitwisselingsproject Eurogig

Op vrijdag 28 februari wordt het Textielhuis in Kortrijk het kloppende hart van nieuw muzikaal talent met Eurogig. Dit unieke uitwisselingsproject, dat al 28 jaar bestaat, biedt jonge artiesten de kans om zich internationaal te ontwikkelen. De organisatie ligt dit jaar in handen van zes laatstejaarsstudenten Eventmanagement aan Hogeschool VIVES Kortrijk.

De zes VIVES-studenten – Anne-Laure De Wit, Eleanor Eeckhout, Gretchen Museeuw, Jill-Axelle Van Slycke, Liesbeth Vansteenkiste en Manon De Cuyper – kozen voor de specialisatie Music & Entertainment en zetten met Eurogig hun eerste stappen in de muziekwereld. Eurogig biedt een platform aan opkomende artiesten uit verschillende Europese landen.

Voor de Belgische editie organiseerden de studenten een oproep via VI.BE, waarbij veelbelovende artiesten hun muziek konden insturen. Uit de inzendingen werd een top drie geselecteerd, waarna de concertlocaties de uiteindelijke headliner bepaalden. In België zal Laud als headliner optreden, met de Schotse Gina Smith als voorprogramma. In Schotland zal dit omgekeerd zijn met Gina Smith als headliner en de Belgische Laud als voorprogramma.

De Belgische concerten vinden plaats op twee top locaties: donderdag 27 februari om 20.30 uur in Villa Anamma in Gent, en vrijdag 28 februari om 20 uur in Textielhuis in Kortrijk. De concerten zijn gratis toegankelijk en beloven een sfeervolle avond vol muzikaal talent.

Internationale ervaring

Naast de concerten organiseren de studenten een volledig programma voor de Schotse muzikant en tourmanager, inclusief ontvangst, begeleiding en logistieke ondersteuning. Bovendien krijgt één van de studenten de kans om als tourmanager mee te reizen naar Schotland, waar de Belgische artiest zal optreden, voor een unieke inkijk in de internationale muziekindustrie en een waardevolle praktijkervaring.