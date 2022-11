Koperkwintet combineert humor met muziek

‘Serieus’, volgens de dikke Van Dale betekent dit ernstig, ‘oprecht’. Deze term is dan ook perfect toe te passen op de vijf leden van het koperkwintet Brasserie uit Zwevegem.

Reeds enkele jaren speelt dit brass-ensemble waarvan de oudste 57 en de jongste 23 is, verschillende concerten. “Bij ons is zowel het klassieke repertoire als het lichtere genre steeds nadrukkelijk aanwezig. Eén ding hebben we ook gemeen: naast de wil om kwaliteit te leveren vinden we humor van levensbelang.”, zegt Piet Vanhoutte van De Brasserie.

De muzikanten zitten diep geworteld in de Zwevegemse muziekvereniging de Ware Vrienden met tal van zijtakken naar de jazz en andere muziekscènes. Het kwintet bestaat uit Jeroen Maes (trompet), Lieven Loncke (trompet), Jarne Rigole (hoorn), Piet Vanhoutte (trombone) en Bavo Struyve (bastuba). Zaterdag 26 november nemen ze je mee in hun levendig muziekspel. Het concert begint er om 20 uur in het Gemeentelijk Theatercentrum. Er zijn nog enkele tickets aan 20 euro te koop via webshopzwevegem@recreatex.be. (GJZ)