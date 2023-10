Koor van Licht en Liefde verzorgt kerstconcert

Het jaarlijkse kerstconcert in de Sint-Mauritiuskerk van Varsenare wordt verzorgd door La Speranza. La Speranza is het huiskoor van Licht en Liefde Varsenare. De organisatoren willen daarmee de inclusiegedachte centraal stellen.

Het koor La Speranza is ontstaan uit de werking van Licht en Liefde Varsenare, die een uitgebreid residentieel en niet-residentieel aanbod voorziet voor blinden en slechtzienden vanuit hun setting in de Oudenburgweg. In het kader van Zorgzame buurt loopt er nu een project waar nog meer de verbinding wordt gemaakt met de buurt. Zo is er een Mooimakersproject waar blinden en slechtzienden samen met buurtbewoners de omgeving verlossen van zwerfvuil. Op de petanquebaan van de site spelen bewoners en buren vrolijk met elkaar deze balsport. Maar ook dit concert kadert in Zorgzame buurt. Studiobewoner Jorn Boterman is de pianist van het huiskoor La Speranza van Licht en Liefde Heem (Huis 45). Hij vertelt: “In ons koor zingen mensen met een visuele beperking in verschillende talen. We worden begeleid door Hilde Ryckewaert. La Speranza brengt allerlei soorten liederen: binnenkort worden dat weer kerstliederen, maar ons repertoire bevat ook liefdesliederen, zeemansliederen en veel meer! La Speranza is Italiaans en betekent hoop. Hoop doet leven én zingen!” Cecilia Cottenie is samen met haar man Dirk Algoet bestuurslid van het organiserende kerconvar, wat staan voor kerstconcert Varsenare. Ze is blij met de keuze voor een lokaal koor. “We hebben een traditie met optredens van koren uit binnen- en buitenland. Maar het is goed dat we eens dichter bij huis kijken. En de inclusiegedachte is meer en meer aan de orde. We hopen dat we daarmee dit mooi initiatief La Speranza niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een podium geven.

Praktisch

Het kerstconcert met koor La Speranza gaat door op zondag 17 december om 16 uur in de Sint-Mauritiuskerk van Varsenare. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij de parochie en bij de leden van KerConVar.