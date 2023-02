Koor Smile viert met de glimlach zijn 15de verjaardag: “Bij ons primeert het plezier”

Zondag 12 februari wordt bij Smile de dag van de brede glimlach. Dan viert het gemengde koor voor mensen met een beperking zijn 15de verjaardag en dat betekent feesten geblazen. Ook voorzitter Geert Steelant en dirigent Joke Tanghe, zijn vrouw, kijken er reikhalzend naar uit.

Smile doet zijn naam alle eer aan, want zowel tijdens de repetities als tijdens de optredens staat de lach centraal. “Bij ons primeert het plezier”, zeggen Geert en Joke. “Het zingen is niet het enige wat telt. We zijn een hechte groep van vrolijke vrienden.”

Gelijkheid uitdragen

Het bestuur van Smile bestaat naast voorzitter Geert Steelant en dirigent Joke Tanghe ook uit pianist Filip Jaques en zijn vrouw en accordeonist Véronique Verlinde. Smile zingt tijdens de concerten vooral Nederlandstalige liedjes, maar ook een aantal in andere talen. Veel liedjes dragen de boodschap van gelijkheid uit: iedereen, ook wie een beperking heeft, moet zich op een gelijkwaardige basis in de samenleving kunnen bewegen. Voorts wordt er gezongen over de liefde, lachen, gezelligheid en de zorg voor het milieu. De koorleden beelden graag liedjes uit en dossen zich dan uit in de sfeer van de nummers.

Filip Jaques is niet alleen de vaste pianist, hij schrijft ook de arrangementen en is bijgevolg van fundamenteel belang voor Smile.

De koorleden kijken allen naar de repetities uit. Er mag al eens een noot vals klinken, niemand wordt er boos om. Al wordt er uiteraard gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau en zuivere gezangen.

Concert in het rusthuis

De jubileumviering van zondag 12 februari start om 10 uur met een gratis aperitiefconcert door Smile voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. “We hopen dat de mensen in het rusthuis van onze zang zullen genieten”, zegt Geert Steelant.

“Na dat optreden komen we bijeen in zaal De Biekorf op de wijk Driekoningen. Daar start omstreeks 11.15 uur onze verjaardagsreceptie, gevolgd door een maaltijd. Tijdens de receptie zullen de koorleden die al 10 of de volle 15 jaar lid van ons gezelschap zijn, een diploma ontvangen. We willen hen voor hun trouw in de kijker plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat het een fantastisch feest zal worden.”

Gestart in OptimaT

Het aperitiefconcert en de receptie zijn slechts de start van het jubileumjaar, dat nog heel wat meer in petto zal hebben.

Voor de geschiedenis van Smile moeten we een kleine 15 jaar terug. Onder impuls van Geert, die toen chef van de groendienst van het toeleveringsbedrijf OptimaT was, is in december 2008 het OptimaT-koor ontstaan. Geert was de eerste dirigent en organiseerde wekelijks repetities in de lokalen van OptimaT in Lichtervelde.

In maart 2011 gaf hij het dirigeerstokje door aan zijn vrouw Joke Tanghe. Hij bleef wél meezingen in het gezelschap, werd er de voorzitter van en kan als geen ander voor de vrolijke noot zorgen.

Eind 2013 nieuwe naam

Eind 2013 vierde het koor zijn vijfde verjaardag en werd er een nieuwe naam bedacht, los van OptimaT: Smile. Intussen is het koor een zelfstandige Torhoutse vereniging geworden, die openstaat voor alle mensen met een beperking die graag zingen. En die van lachen houden!