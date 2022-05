Koor Quadrofolia tovert Surprise! uit hoge hoed

Met de productie Surprise! Surprise! wil het Heulse koor Quadrofolia iedereen verrassen die op zondag 22 mei naar OC De Vonke in Heule afzakt.

Quadrofolia is een kamerkoor dat bestaat uit mannen en vrouwen van 25 tot 85 jaar. Het koor wordt geleid door Bart Lesage die in Bissegem woont. Op zondag 22 mei brengt Quadrofolia de productie Surprise! Surprise! Het koor wordt bijgestaan door het Trio Ravissant met een accordeon, viool en contrabas. De regie van de productie is in handen van Peter Lesage.

Rode draad

“Vroeger gaven we met ons koor nog een klassiek optreden, maar we vonden dat het mogelijk moest zijn om iets meer te doen. De afgelopen 10 à 15 jaar regisseerde Peter bijna al onze producties”, vertelt Bart. “Er wordt een bepaalde sfeer gecreëerd, er zit een rode draad in de productie en het geheel wordt opgefleurd met videofragmenten. Ook de belichting wordt speciaal.”

“Het resultaat is niet enkel iets om naar te luisteren maar ook om naar te kijken. We zorgen telkens dat er iets gebeurt wat buiten de klassieke lijntjes ligt en voelen ons daar goed bij. Het geeft ook een ander gevoel voor de koorleden. Je staat er niet enkel om je ding te doen. We veranderen ook soms van opstelling zodat er beweging in het geheel zit. Zo zorgen we voor variatie.”

Het eerst deel van de productie bestaat uit creatieve bewerkingen van bekende composities van grote componisten. “Er wordt afgewisseld met instrumentale intermezzi door Trio Ravissant.”

“In het tweede deel wijken we af van het klassieke beeld van een kerkkoor in het Latijn en doen we gek. We vonden zelfs iets om te zingen in het Swahili. Voor ons als koor was het wennen aan de aparte stijl van die Afrikaanse muziek, maar we vonden het de moeite om het te doen.”

Shanty’s en ambiance

Tenslotte volgt er nog een laatste deel waar er gezongen wordt voor de goede sfeer en de ambiance, met op tijd en stond een glas bier. “Dat laatste deel doen we samen met Trio Ravissant. Het publiek wordt hier voortdurend verrast met wat er gebeurt op scène, er worden shanty’s (zeemansliederen) gezongen en we willen eindigen in een leuke ambiance waar ook het publiek kan meezingen. Bart verklapt nog dat er na het programma nog een verrassing volgt waarmee het koor de toeschouwers wil verwonderen.

Kaarten in voorverkoop aan 12 euro kunnen gereserveerd worden via quadrofolia@hotmail.com. Aan de deur betaal je 15 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis mee. (EDB)