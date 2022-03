Koor Laudate Laurentius uit Wielsbeke viert dertigste verjaardag met uniek passieconcert

In 2021 werd het Laudate Laurentius-koor 30 jaar. Door corona kon het koor geen feestelijkheden organiseren. Maar op 19 maart is het zover. Dan brengt het koor een uitvoering van de St John Passion van de Britse componist Bob Chilcott. “We hebben twee jaar naar dit concert uitgekeken.”

Het Laudate Laurentius-koor telt twaalf leden. Vier daarvan waren er van bij het prille begin bij. Zussen Lieve en Leen Lannoo, Geert De Leersnyder en Wim Vervaeck waren toen nog geen 20 jaar. “Enkele vrienden besloten om samen te zingen in de kerk.”

“We begonnen met onze repetities en ik werd aangewezen om de maat aan te geven. Uiteindelijk evolueerden we naar een gepassioneerd meerstemmig zangkoor dat allerlei vieringen kunstzinnig opluistert”, vertelt Lieve. Laudate Laurentius is een kerkkoor, maar staat ook open voor andere projecten. “Zo hebben we al eens een valentijnsconcert gedaan en traden onder anderen Udo en VoiceMale met ons op.”

Tijdens de coronaperiode bleef het koor oefenen. Enerzijds om het zangniveau op peil te houden, maar anderzijds ook voor het sociaal contact. “Onze dertigste verjaardag vierden we met een online etentje. Dat was het hoogst haalbare. Oefenen deden we ook online, al was dat niet evident. Afzonderlijk ging het wel, maar meerstemmig zingen lukte helemaal niet door de vertraging op de lijn. Van zodra het weer mocht, oefenden we samen in openlucht.”

Lijdensweg van Jezus

Op 19 maart zal Laudate Laurentius een passieconcert van de Brit Bob Chilcott opvoeren. Een passieconcert vertelt de lijdensweg van Jezus. De versie van Chilcott dateert van 2013 en is nog maar een handvol keer in België opgevoerd. Om de zangstukken krachtig genoeg te brengen, zal koor Altra Voce uit Kortrijk de Wielsbekenaren bijstaan.

“In totaal zullen 50 koorzangers, vier professionele solisten en twaalf muzikanten samen het passieconcert brengen. Vooraf zal CCV Bisdom Brugge duiding geven bij het concert. Chilcott vertelt het passieverhaal op een dramatische maar optimistische manier. Zijn eenvoudige en toegankelijke stijl leent zich zeer goed voor de diepe emoties van het verhaal. Dat komt omdat de muziek zijn wortels heeft in de tradities van de eerbiedwaardige Anglicaanse kerkmuziek”, legt Lieve uit.

Laudate Laurentius werkt voor dit concert samen met Leo Club Tielt. Samen zullen zij een deel van de opbrengst aan VOC OpStap schenken. Die vzw organiseert ondersteuning in de vrije tijd voor iedereen die daar nood aan heeft. Het concert vindt plaats in de Sint-Laurentiuskerk om 20 uur. Tickets kosten 23 euro in voorverkoop, 20 euro voor -18-jarigen. Aan de deur kost een ticket 25 euro.

(NVR)