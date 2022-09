Koor Gaudia Canticorum zingt twee keer in eigen stad

Gaudia Canticorum is een vierstemmig gemengd koor uit Oostende. Op 10 en 11 september verzorgen ze twee optredens in eigen stad.

De 28 leden vormen een enthousiaste bende zonder leeftijdsgrenzen, maar met veel goesting om te zingen. Hun repertoire gaat van pop tot klassiek, van chanson tot spiritual en gospel, van profaan tot religieus. Een optreden is altijd sfeervol, stemmig, letterlijk en figuurlijk. Door samen te zingen creëren ze energie en teamspirit zowel voor elkaar als voor hun publiek.

Gaudia Canticorum kan een kort concert verzorgen maar ook een avondvullend programma. Het koor staat onder leiding van koorleider Marc Celis.

Op 10 september om 15 uur, ter gelegenheid van de actie Maand van de Vrije Tijd, is het koor actief op de zeedijk, ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen. Het wordt een concert van twee keer een half uur.

Repetitie

Op 11 september om 13 uur volgt een tweede optreden in de Amsterdamstraat, op een podium recht tegenover OC Oud Hospitaal.

Wil je een repetitie bijwonen? Dat kan! Elke vrijdagavond van 19.30 tot 22 uur oefenen de koorleden in de Sint-Franciscuskerk, Assisielaan 3, (Nieuwe koerswijk) Oostende. Nieuwe leden zijn altijd welkom, want samen zingen is heilzaam voor lichaam en geest. Zingen zet je zorgen aan de kant. Zingen opent je hart.