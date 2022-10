Koor en Orkest Zanglust werken toe naar eerste musical

Na een maandenlange voorbereiding is het op vrijdag 14 oktober eindelijk zover: dan gaat ‘Naar Compostela’, de eerste musical van het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust, in première. De musical, geschreven door Tieltenaar Geert Vermeersch en op de planken gebracht door solisten, acteurs, een symfonisch orkest en een vierkoppig koor, is de grootste productie ooit voor Zanglust.

Regisseur en schrijver Geert Vermeersch kijkt alvast reikhalzend uit naar de première. “De voorbereidingen verlopen heel goed. Ik ben heel gelukkig met de repetities, ze zijn een aaneenschakeling van kippenvelmomenten. Met Jonas Jacques en Friedel Declercq heb ik ook twee ongelofelijke stemmen en acteurs als hoofdrolspelers. Ik ben ervan overtuigd dat het vuurwerk zal geven als alle puzzelstukjes in elkaar vallen.”

Toch beloven het tegelijkertijd nog spannende weken te worden. “Vooral wat betreft de technische kant van het verhaal. Zo krijgen het koor en orkest een koptelefoon waarmee ze de klankmix live horen. Dat is nieuw voor hen, wat toch een aanpassing is. Al heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.”

Het spektakel vindt plaats in de O.L.V.-kerk. Daar wordt een podium uitgebouwd voor het koor en het orkest en een scene voor solisten en acteurs. Die scene zal uit drie delen bestaan. “Er komt een element op een as dat kan draaien en zo drie verschillende decors kan weergeven. Daarnaast komt er ook een bank, die onder meer fungeert als zitbank langs de route naar Compostella of als bank bij de psychiater. Ten slotte is er nog een element met een bankje in een prieeltje. Daar zal Esther, de vrouw in het verhaal, de brieven van haar man voorlezen.”

Drie voorstellingen

Ook wilde Geert Vermeersch het koor en het orkest op een zichtbare plek zetten. “Zanglust heeft immers mee zijn schouders onder dit project gestoken. Daarom vind ik dat ze zichtbaar moeten zitten en niet ergens weggestoken. Ze zijn deel van het spektakel.”

In totaal staan er in oktober drie voorstellingen gepland. De première gaat door op vrijdag 15 oktober en ook op zaterdag en zondag is er nog een voorstelling. De kaartenverkoop loopt alvast vlot. “Er zijn nu zo’n 400 tickets verkocht. Vanaf begin augustus was er al een piek, wat betekent dat de interesse groot was. Als je rekent dat we ongeveer 350 plekken per voorstelling hebben, kan je stellen dat we op schema zitten.”

(TM)