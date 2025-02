Koor- en orgelmuziek voor 15 jaar OC Molenheem

OC Molenheem bestaat 15 jaar en voor die gelegenheid wordt op 15 februari om 19.30 uur in de Sint-Godelievekerk een (wat laat) nieuwjaarsconcert georganiseerd. Er is een optreden van koor Alfabet, terwijl Tom Hoornaert het orgel bespeelt.

Het Molenheem bestaat eigenlijk al 75 jaar. Het was rond 1950 dat pastoor Michiel Claerhout een klein parochiezaaltje inrichtte. Onder de volgende pastoor Vande Walle kwam er dan langs de Izegemsestraat in 1963-64 een ruimer parochiecentrum dat de naamMolenheemmeekreeg. Het deed meer dan 50 jaar dienst tot in 2003 vanuit de parochie eerst het idee kwam om de verouderde zaal te moderniseren. Uiteindelijk besloot men om de zaal te slopen en op dezelfde plaats een heel nieuw gebouw op te trekken. Zo opende het nieuwe Molenheem op 27 juni 2010 de deuren. Het werd uiteindelijk een ‘buurthuis’ onder de vleugels van het stadsbestuur en intussen is het een volwaardig ontmoetingscentrum.

Concerten kunnen in het Molenheem niet plaatshebben, vandaar dat voor de vlakbij gelegen Sint-Godelievekerk gekozen werd. Niet toevallig treedt Alfabet op, want het Kortrijkse koor dat al 40 jaar actief is, repeteert in het Molenheem. Onder leiding van dirigent Jurgen Vandenberghe brengt Alfabet uiteenlopende nummers, van klassiek tot hedendaags, van ingetogen tot uitbundig, van Afro-Amerikaanse spirituals tot een Zulu-strijdlied…

Tom Hoornaert bespeelt het bijzondere Berger-orgel dat veel ouder is dan de kerk zelf. Het dateert uit 1743 en verhuisde in 1868 van Loppem naar Heule-Watermolen bij de bouw van de kerk. Het liep zware schade op bij de kerkbrand in december 1988 maar kon gelukkig worden gered en gerestaureerd. Tom Hoornaert is organist van de Sint-Pieterskerk in Tielt en docent aan de kunstacademies van Tielt, Zwevegem en Sint-Pieters Woluwe. (NOM)

Tickets kosten 14 euro en zijn te bestellen via ticketservice 056 23 98 55 of online www.schouwburgkortrijk.be.