Koor Alfabet verrast met flashmob in K in Kortrijk

Zaterdagnamiddag daagde het Kortrijk Koor Alfabet onverwacht op in K in Kortrijk om de vrede een stem te geven, een oproep en organisatie van Pax Christi.

Overal in Vlaanderen gingen koren in op de oproep van Pax Christi om vrede een stem te geven. Tijdens een flashmob verrasten de koren de toevallige voorbijgangers door samen te zingen voor vrede. Zo ook in K in Kortrijk. De actie vraagt aandacht en steun voor wie zich geweldloos inzet voor vrede en democratie. “Nu, meer dan ooit. De organisatie en haar deelnemers richten zich tot de politieke leiders voor een diplomatieke oplossing.”

De aanslepende oorlogen in Oekraïne, Rusland en in Israël en Palestina waren de directe aanleiding voor de flashmobs in Vlaanderen. “Een oorlog is nog nooit op het slagveld beëindigd. Voor ieders veiligheid vragen we onze politieke leiders om in te zetten op vredesonderhandelingen. Oorlogstaal voert nu de boventoon. Daardoor lijken meer wapens de enige oplossing. Pax Christi Vlaanderen stelt dit aan de kaak. Een wapenwedloop zorgt enkel voor meer doden en een lege staatskas. Politieke leiders die voor internationale veiligheid kiezen, investeren in duurzame vrede via diplomatie, communicatie, bemiddeling en onderhandeling”, aldus Pax Christi. “Daarom zingen koren overal in Vlaanderen om vrede een stem te geven. Wij kunnen niet meer zwijgen.”