Koninklijke Stadsfanfaren organiseren opnieuw een Muziekdag: Kennismaken met de fanfare

De leden van Koninklijke Stadsfanfaren Izegem genieten wekelijks van samen musiceren en dat willen ze graag doorgeven aan de jonge generatie. Daarom organiseren zij op 8 april een Muziekdag. Alle leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar zijn welkom om kennis te maken met de verschillende fanfare-instrumenten.

De Koninklijke Stadsfanfaren organiseren tijdens de paasvakantie opnieuw een Muziekdag. Het concept zat noodgedwongen even in de koelkast tijdens de coronaperiode, maar nu het weer mag, nodigen ze graag opnieuw de kinderen uit. “Onze Muziekdag wil jongens en meisjes uit het eerste, tweede en derde leerjaar kennis laten maken met de verschillende instrumenten uit de fanfare”, weet Stefanie Vanrobaeys, bestuurslid bij KSFI. “We nodigen graag alle kindjes uit en maken er een heel gevarieerde en speelse dag van.”

Kinderen die inschrijven zijn al vanaf 8.15 uur welkom in de lokalen van KSFI in de Dirk Martenslaan 15. “We starten pas om 9 uur, maar we voorzien dus iets vroeger al opvang voor onze deelnemers. Daarna gaan we van start. We beginnen met een klein optreden van onze jonge muzikanten en aansluitend splitsen we de groep op in twee kleinere groepen.” legt Stefanie uit. “De ene groep gaat knutselen, de andere groep leert een liedje aan. We spelen ook samen met de instrumenten.”

Op de middag voorziet KSFI een lekker middagmaal voor de kinderen. “In de namiddag spelen we met zijn allen een groot spel. Uiteraard draait ook dat spel rond muziek en maken de kinderen kennis met de verschillende instrumenten in een fanfare. Ze mogen zelf alle instrumenten uitproberen. Afsluiten doen we dan om 17.30 uur met een concertje voor de ouders.”

Geen voorkennis nodig

Met de Muziekdag heeft het bestuur van KSFI een doel voor ogen. We hopen jonge mensen te laten kennismaken met een instrument uit de fanfare. Heel vaak beginnen kindjes met pakweg gitaar of piano, maar wij willen hen tonen dat er nog heel wat meer mogelijkheden zijn”, zegt Stefanie. “Ze leren onze fanfare kennen. Met BBKSI hebben wij een beginnersband waar kinderen al vrij snel terechtkunnen nadat ze een instrument kozen. Onze band repeteert op zondagmorgen van 9.45 tot 10.30 uur met dirigente Louisa Declercq.”

Vrij snel na het kiezen van het instrument kunnen ze terecht in de beginnersband

De Muziekdag kost slechts 8 euro per kind. “We voorzien daarin alle activiteiten, een middagmaal en een vieruurtje. Inschrijven kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar jeugdwerkingksfi@gmail.com. Daarbij vermeld je je naam, geboortedatum en leerjaar. Iedereen is van harte welkom en enige voorkennis is helemaal niet nodig. We hopen heel wat jonge muzikantjes in spe te mogen verwelkomen.”

De leden van de fanfare zitten dezer dagen ook niet stil. Nu het weer mag, zijn de muzikanten volop aan het repeteren voor hun deelname aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade in Nederland op 24 juli.

“We hopen een hele mooi prestatie neer te zetten op de wedstrijd en we voelen nu al de gezonde spanning die rond onze deelname hangt”, vertelt dirigent Hans Demeurisse. “We zullen een mooi programma brengen en hopen dat tot in de puntjes te kunnen afwerken.”

Wijnverkoop

De fanfare trekt dus op 24 juli met een grote groep naar Nederland en dat vraagt heel wat organisatie. “Om alles wat vlotter te laten verlopen, organiseren we een wijnverkoop in de hoop wat geld in kas te brengen. We hebben een aantal lekkere wijnen in ons assortiment en die proberen we aan de man of vrouw te brengen.”

Wijnen kopen is één iets, maar natuurlijk is het handig als je eerst eens kan proeven. “Op zaterdag 26 maart organiseren wij vanaf 16 uur een wijnproeverij in ons lokaal. Je betaalt hiervoor 5 euro en in ruil krijg je 5 proevertjes van wijnen die we verkopen. Nadien kan wie wil dan de gewenste wijn bestellen. We hopen heel wat mensen te mogen verwelkomen. Iedereen is heel welkom.” (MV)

Meer info: www.ksfi.be