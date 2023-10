Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia promoveert naar ere-afdeling

De Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia nam onlangs deel aan de evaluatieconcerten georganiseerd door VLAMO in het conservatorium in Kortrijk. De harmonie kreeg het diploma ‘ere-afdeling met onderscheiding’.

“Samen met enkele andere harmonieën werden we tijdens de concerten geëvalueerd op onze classificatie”, legt voorzitter Luc Depoorter uit. “Na decennia in afdeling ‘uitmuntendheid’ ambieerden we met de Poperingse Harmonie, onder leiding van dirigent Björn De Kock, een promotie naar ere-afdeling. Na een knalprestatie waarin alle muzikanten het beste van zichzelf hadden gegeven, volgde het verlossende resultaat: ere-afdeling mét onderscheiding.”

Voorzitter Luc Depoorter en dirigent Björn De Kock werden na het optreden bij de jury ontvangen en mochten er het officiële diploma in ontvangst nemen. Beiden respectievelijk als voorzitter en dirigent, 15 jaar aan het roer van de vereniging, konden hun trots en blijdschap niet onderdrukken. “Woorden van lof wakkerden het vuur nog meer aan bij onze uitgelaten groep muzikanten. Voor het eerst in de geschiedenis van de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia werd de klassering in ere-afdeling behaald. We brachten er achtereenvolgens de werken Sunset Serenade, The Legend of Flathead Lake en Pathétique.”