Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen pakt uit met nieuw totaalspektakel

Op 7 en 8 april is De Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen terug met een gloednieuw muzikaal spektakel in De Schakelbox in het Pand in Waregem.

Het Desselgemse fanfareorkest brengt het ‘Fanfaranders: Knight’, een totaalspektakel vol avontuur, verhalen en muziek. “Vorig jaar vierden we onze terugkeer na corona met een Happy Hour concert, dit jaar nemen we je mee naar de ruïnes van een oud en verlaten kasteel”, legt Kasper Vanoverbeke, voorzitter van KMV De Leiezonen uit. “Tijdens het spektakel ontmoeten we troubadours, minestrelen, narren, toverkollen… Het wordt een goedgevulde avond vol drama en plezier. Er wordt zelfs een kasteel op scène gebouwd, waar de bezoekers in terecht-komen nadat we ze letterlijk meenemen in het verhaal en de sfeer van de middeleeuwen.” “Dit neigt meer toe naar een theatervoorstelling met muziek”, gaat ondervoorzitter Hans Debrabandere verder. “Omdat we met een beperking van 200 plaatsen zitten in de schakelbox geven we nu twee voorstellingen. Voor het eerst ook op vrijdag, wat misschien een ander publiek aanspreekt.” (ELD)