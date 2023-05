Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen komt naar zaal Kubox: “Dit is een uitzonderlijk concert!”

Op donderdag 1 juni is de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen te gast in zaal Kubox en dit op uitnodiging van het Leieslagcomité. Vanaf 20 uur zal het uit 70 personen bestaande harmonieorkest onder leiding van Kapitein-Commandant Kapelmeester Yves Segers gevarieerde topwerken brengen zoals onder andere de Lichte Cavallerie van Franz von Suppé, de Mars van het 1ste Regiment Gidsen, maar uiteraard ook de Kuurnse Hymne.

“We zijn trots deze Muziekkapel met uitzonderlijke kwaliteiten naar Kuurne te kunnen halen”, vertelt Lieven Verhaeghe van het Leieslagcomité. “Het ontstaan van de muziekkapel situeert zich ergens in 1832 en waar de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen komt in binnen- en buitenland, weet deze steeds het grote publiek te boeien.

De 70 leden van het harmonieorkest zijn dan ook streng geselecteerde musici, die allen titularis zijn van verschillende Eerste Prijzen van onze Koninklijke Conservatoria, aangevuld met een trompetterkorps van 13 trompetters.

Deze Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen is echter op diverse plechtigheden op straat te ontmoeten, denken we onder meer aan onze eigen herdenking van de Leieslag in Kuurne. Een concert meemaken dat door hen gebracht wordt, is eerder uitzonderlijk! Het is dankzij goede banden tussen het Kuurns Gemeentelijk Leieslagcomité en defensie dat dit concert mogelijk is in Kuurne.”

Eigen bodem

Sinds maart 2008 wordt de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen geleid door Luitenant Yves Segers die ervoor opteerde om de traditie die door zijn illustere voorgangers werd opgebouwd verder te zetten. Geregeld verkiezen grote buitenlandse componisten, zoals Roger Boutry en Derek Bourgeois, om hun werken door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen te laten creëren of zelfs op cd te laten opnemen.

“We willen het optreden toegankelijk houden voor fans van het muziekgenre”

Toch heeft dit eliteharmonieorkest zich sinds lang in de eerste plaats geroepen gevoeld om muziek van eigen bodem – zoveel mogelijk originele harmoniemuziek – in de kijker te plaatsen op onder meer concertreizen, radio-uitzendingen en cd-opnames. “Ondanks het eerder een uitzondering is dat dit harmonieorkest een concert brengt in zaal, willen we toch hun optreden in zaal Kubox toegankelijk houden voor iedereen die fan is van dit muziekgenre”, gaat Wilfried Dujardin verder.

“We houden de prijs voor dit exclusief verjaardagsconcert ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne en 50 jaar Levensvreugde vzw dan ook op 20 euro. Om dit concert te kunnen laten plaatsvinden, wordt zelfs een vrachtwagen vanuit Brussel ingezet met aan boord de noodzakelijke muziekinstrumenten.”

Kaarten

Wie dit concert, dat doorgaat op donderdag 1 juni vanaf 20 uur in zaal Kubox, wil bijwonen, kan kaarten bestellen via info@leieslagkuurne.be, het nummer 0475 40 89 64 of bij een van de leden van het Gemeentelijk Leieslagcomité. De opbrengst van dit concert wordt integraal geschonken aan vzw Levensvreugde Kuurne.

(BRU)