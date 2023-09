Koninklijke Muziekapel van de Gidsen te gast in De Leest met Izegemnaar Hans Demeurisse als dirigent

Op donderdag 21 september krijgt De Leest hoog bezoek. Niemand minder dan de gereputeerde Koninklijke Muziekkapel van De Gidsen komt er optreden. Dirigent van dienst is Izegemnaar Hans Demeurisse, die ook het dirigeerstokje bij de Koninklijke Stadsfanfaren hanteert.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bestaat uit een groot harmonieorkest van 70-tal streng geselecteerde musici, allen titularis van verschillende ‘eerste prijzen’ van onze Koninklijke Conservatoria, en een korps van negen trompetters. Sinds het ontstaan in 1832 heeft deze muziekkapel, door haar uitzonderlijke kwaliteiten, zowel specialisten als het grote publiek in binnen- en buitenland weten te boeien.

Voor eigen publiek

De Izegemse Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Hans Demeurisse dirigeert dit galaconcert. Het wordt ongetwijfeld een stijlvolle topavond in de aloude Izegemse hafabra-traditie. “Als onderkapelmeester ben ik als het ware de tweede dirigent. Ik ben niet aan mijn proefstuk toe bij het dirigeren van de Muziekkapel. Twee jaar geleden waren we ook te gast in Izegem, nu spelen we opnieuw voor eigen publiek. Dat is altijd aangenaam natuurlijk. Wie komt kijken? Fans van onze muziek, zeg maar het publiek van het Herfstmuziekfestival.”

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen speelt jaarlijks een 20-tal concerten en verzorgt ook militaire plechtigheden naast optredens voor een gewoon publiek. “Het eerste deel van ons concert brengen we enkele klassiekers, waaronder ook moeilijk werk. In het tweede deel brengen we vooral toegankelijke muziek met een latino insteek”, besluit Hans Demeurisse, die zelf het programma samenstelde.