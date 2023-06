Koninklijke Harmonie Ypriana wint Europese wedstrijd in Luxemburg en kijkt uit naar volgende projecten: “Dranouter en eigen festival”

De Koninklijke Harmonie Ypriana won afgelopen weekend in de categorie ‘harmonie’ het derde Europees kampioenschap voor blaasorkesten in de Philharmonie in Luxemburg. Uiteindelijk won Ypriana met een score van 94,7 procent.

De organisatie van deze wedstrijd was in handen van UGDA (Union Grand-Duc Adolphe), de Luxemburgse tegenhanger van VLAMO, wat staat voor Vlaamse Amateurmuziekorganisatie . “We zakten met 80 muzikanten af naar de indrukwekkende concertzaal om er te spelen voor een eminente internationale jury met leden uit Spanje, Luxemburg, Nederland en België. Daar gingen we de competitie aan met Koninklijke Harmonie Aurora uit Nederland en Bergkappelle Saar uit Duitsland”, vertelt Klaas Coulembier (39), die trompettist is sinds 1996 en sinds 2015 voorzitter is bij Ypriana. “Uiteindelijk werden we tot winnaar met een mooie score van 94,7 procent. Dit was goed voor een eerste prijs met onderscheiding.”

Verplicht werk en keuzeprogramma

De jury was vol lof. “Het schreef: ‘het totale concert is van grote kwaliteit. Uitstekende interpretaties met subliem orkestspel’. Componist Jan de Haan was vol bewondering voor wat hij heeft gehoord. Voor de uitvoering van het verplichte werk Fantasmagorie van de Franse componist Alexandre Kosmicki gaf de jury ons een score van 95,2%. Zo had de jury voor alle deelnemers een vergelijkingspunt. Als keuzeprogramma speelden we het A Brussels Requiem van de Belgische componist Bert Appermont en Angels in the Architecture van Amerikaan Frank Ticheli. We vonden het belangrijk om er een stuk van een landgenoot uit te pikken en wat voor één.”

Dirigent Nico Logghe

Naast harmonieorkesten traden in Luxemburg ook fanfares en brassbands aan. Ook daar scoorden Belgische orkesten erg goed. Voor Ypriana was het de tweede deelname aan deze wedstrijd. “In 2017 werden we derde en nu hadden we realistische verwachtingen en wilden we tonen wat we waard zijn. We zochten een manier om na de coronaperiode opnieuw te bouwen aan het muzikale niveau en als vereniging naar een mooi doel toe te werken. De overwinning is dan ook een prachtige bekroning van het harde werk van de voorbije weken en maanden. Gids, coach en motivator in dit hele proces was uiteraard dirigent Nico Logghe, die dit jaar al 31 jaar voor zijn orkest staat en blijft inspireren. Met deze eerste plaats kregen we een cheque van 2.500 euro. Dit bedrag zal goed besteed worden in onze werking, want zoals bij vele verenigingen steeg het kostenplaatje de laatste jaren. Het is een mooi duwtje in de rug.”

Volgende projecten

Bij Ypriana kijken ze al uit naar volgende projecten. “We repeteren elke zaterdag van 17.15 tot 19.15 uur in het Pensenstraatje. Ons doel met Ypriana is om de diversiteit in onze activiteiten vast te houden. Over twee weken ondersteunen we met een delegatie saxofoniste Jamina Devos tijdens haar examen in Gent.”

Komende zomer is het orkest in een heel andere setting horen met Jan De Wilde tijdens Festival Dranouter. “Dat is heel bijzonder en iets totaal anders, waarbij we ook een ander publiek zullen aanspreken dan gewoonlijk. Op zondag 10 september organiseert de overkoepelende vzw tijdens het weekend van de Tooghedagen voor het eerst een eigen festival. Naast het harmonieorkest is binnen de Ypriana-familie ook plaats voor het Iepers KinderOrkest IKO, de jeugdharmonie Ons Kramikkels, het percussie-ensemble Y-Percussion en de koperblazers van De Brasserie. Al die rijke geledingen – opgeteld zo’n 200 leden – komen aan bod tijdens een gratis festival in het Ieperse Hamiltonpark.”