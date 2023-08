Koninklijke Harmonie Ypriana en Jan De Wilde samen op hoofdpodium van Festival Dranouter: “Bekende muziek in nieuw kleedje”

Op zaterdag 5 augustus treden de Koninklijke Harmonie Ypriana en Jan De Wilde samen op in de Chateau van Festival Dranouter. Ze vieren er allebei een mijlpaal. Voor de harmonie is het niet hun vuurdoop, maar voor voorzitter Klaas Coulembier blijft de setting iets speciaals.

Ypriana ging normaal al in 2020 concerteren op Dranouter ter gelegenheid van hun honderdste verjaardag. “Maar net zoals de meeste van onze andere verjaardagsprojecten belandde ook dit optreden in de koelkast”, vertelt Klaas Coulembier (39), die sinds 2015 voorzitter is. Op zaterdag 5 augustus komt het er nu toch van. Het wordt het vierde optreden in drie verschillende edities voor Ypriana. “Onze eerste keer was in 2002 met Willem Vermandere. De grote blauwe tent heette toen nog Kayam en was afgeladen vol voor ons optreden. Wat weinigen weten, is dat we op diezelfde editie van het festival nog een tweede keer speelden in de kleinere concerttent. We deelden daar het podium met DAAU, wat staat voor Die Anarchistiche AbendUnterhaltung. Dat was een unieke samenwerking. In 2009 traden we nog op met Flip Kowlier, dit is dus onze derde passage.”

Nu staan ze aan de zijde van Jan De Wilde. “Het is dankzij organisator Bavo Vanden Broeck dat onze muzikale wegen elkaar nu kruisen. We zijn dan ook erg benieuwd naar de samenwerking. Het is altijd fascinerend om te zien hoe de synergie ontstaat tijdens de eerste repetities en hoe we elkaar vinden tijdens het optreden. De arrangementen voor het orkest werden speciaal voor ons gemaakt en zijn erg origineel. Het orkest komt mooi tot zijn recht en zorgt voor een verfrissende nieuwe benadering van de bekende nummers. Het is leuk om muziek die al tot het collectief geheugen behoort in een nieuw kleedje te horen.”

Jan De Wilde 80 jaar

Dit concert wordt de aftrap van de verjaardagstournee van Jan De Wilde. “Hij wordt 80 op 1 januari 2024. En geloof het of niet, maar we zullen met precies 80 muzikanten op het podium zitten. Dat is logistiek en qua geluidstechniek een hele grote uitdaging, maar samen met de organisatoren maken we er een feest van. En uiteraard staat Nico Logghe aan het roer, waardoor we kunnen rekenen op tonnen ervaring en vakmanschap. Ook al hebben we met Ypriana de voorbije decennia al heel wat bijzondere concerten mogen spelen, deze setting blijft iets speciaals. Er is de festivalsfeer, de ambiance, en natuurlijk de kans om voor een ander en veel breder publiek te spelen dan op onze eigen concerten. Zo willen we ook het imago van de blaasmuziek helpen verbeteren. Als een deel van het publiek op deze manier ons orkest leert kennen, is dat mooi meegenomen.”

Blaasfiësta

Het festivalseizoen is na Dranouter nog niet afgelopen. Op zondag 10 september is er een eigen festival in het Hamiltonpark. “We hebben dit omgedoopt tot Blaasfiësta. Het wordt een dag vol muziek, waarbij meer dan 200 muzikanten van de grote Yprianafamilie een podium krijgen: het Iepers KinderOrkest, de jeugd van Ons Kramikkels, onze trommelkorpsen, het koperensemble De Brasserie en natuurlijk ook Ypriana. Tussendoor zijn er optredens van kleinere groepen die allemaal grotendeels bestaan uit muzikanten van de vereniging. Er zijn ook tal van leuke randactiviteiten voor de hele familie. Het festival zal gratis toegankelijk zijn.” Er volgt later nog een tweede samenwerking tussen Ypriana en Jan De Wilde: op vrijdag 22 december in CC Het Perron.

Meer info: www.blaasfiesta.be