Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt en vzw Prépare presenteren creatieve versie van ‘Peter en de wolf’

Dat de leden van de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid in Tielt niet verlegen zitten om een uitdagend project op poten te zetten, is geen geheim. Al meermaals zocht en vond de vereniging een creatieve manier om muziek te combineren met een extra factor om zo een nog breder publiek te beroeren.

In hun jongste samenwerking voeren de muzikanten van de harmonie het klassieke werk ‘Peter en de wolf’ van Sergei Prokofiev uit, terwijl de acteurs en vertellers van vzw Préparé zorgen voor het bijhorende sprookjesverhaal. Het klassieke werk vertelt het verhaal van Peter die graag zelf de touwtjes in handen heeft, ook al zint dit niet altijd zijn omgeving. Wanneer in zijn tuin enkele dieren met elkaar overhoop liggen en niet merken dat ze door een rondsluipende wolf bedreigd worden, grijpt Peter eigenhandig in…

Of het op zondag 5 november ook zo zal verlopen en welke knotsgekke Tieltse insteken de toeschouwers te wachten staan, blijft nog een geheim waar voorlopig enkele de acteurs van vzw Préparé het antwoord op lijken te kennen. Het wordt hoe dan ook genieten voor het hele gezin, voor jong en oud. En het blijft niet alleen bij kijken en luisteren. Na de voorstelling krijgen de kinderen de mogelijkheid om op het podium de instrumenten van het orkest beter te leren kennen en wie weet ook een klein prijsje te winnen.

De voorstelling gaat door op zondag 5 november in het CC Gildhof in Tielt. Er zijn nog tickets beschikbaar voor de voorstelling van 16u, deze kunnen online besteld worden via www.vermaakna-arbeid.be of aan vanaf 15u30 aan de kassa van het Cultureel Centrum Gildhof.

(WM)