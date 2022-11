Koninklijke Harmonie van de Congregatie uit Izegem concerteert op 11 november: “Concert met muziek en dans”

Wapenstilstand komt dichterbij en dat is voor de Koninklijke Harmonie van de Congregatie traditiegetrouw een concertavond. Dit jaar brengen ze ‘Bewegen in Harmonie’. Voor de dans kunnen ze rekenen op CD Dance Factory uit Brugge en Life uit Izegem. Het wordt een uniek concert met dans en muziek.

De Koninklijke Harmonie van de Congregatie is volop aan het repeteren voor het herfstconcert van dit jaar. Op 11 november brengen de muzikanten een uniek concert in samenwerking met twee dansverenigingen. “Ons herfstconcert vindt traditiegetrouw plaats op 11 november, maar dit jaar wilden we het eens extra speciaal maken. We gingen op zoek naar twee dansverenigingen die wilden samenwerken. We mogen rekenen op de medewerking van CD Dance Factory uit Brugge en Life Danscenter uit Izegem. Het concert kreeg dan ook niet voor niets de titel Bewegen in Harmonie mee, die titel dekt de lading perfect”, vertelt dirigent Tom Collier van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie. “We zijn nog volop de laatste hand aan het leggen tijdens de repetities, maar het wordt een prachtig optreden waarbij de afwezigen ongelijk zullen hebben.”

Symbiose

“Het concert wordt een prachtige symbiose tussen livemuziek en hedendaags ballet en dat komt allemaal samen op het podium van De Leest. Het geheel is geïnspireerd op mythische verhalen en vergeten legendes. Het wordt een uniek samenspel.”

De Harmonie van de Congregatie brengt tijdens Bewegen in Harmonie heel wat mooie en toegankelijke muziek. “We brengen werken van verschillende componisten zoals Patrick Speranza, Johny Greenwood en Nathan Berger, om er maar een paar te noemen”, legt Tom uit. “Bij de muzikale werken komt ook telkens dans. De choreografieën zijn van de hand van Christiaan Dedeene, Davy Desloovere, Ellen Houck, Hiroshi Wakamatsu en Simon Aertsen. De danspartijen sluiten naadloos aan bij de muziekwerken die we brengen.”

Het concert vindt plaats op vrijdag 11 november. “We brengen het concert twee keer in Cultuurhuis De Leest in Izegem. Er is een concert om 17 uur en om 20 uur spelen we nog een tweede keer.” klinkt het. “Een ticket voor Bewegen in Harmonie kost 16 euro. Nadien kunnen we met zijn allen nakaarten in het Cultuurcafé van De Leest.

Tickets bestellen kan eenvoudig via de site www.congregatie.be. Je krijgt de tickets na bestelling onmiddellijk in je mailbox.